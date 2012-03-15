ادای احترام سید جواد هاشمی به شهدای تازه تفحص شده

به گزارش خبرنگار مهر، وی در فرصت کوتاه حضور در معراج شهدای تازه تفحص شده در نشستی با مسئولین قرار گاه مشترک ستاد راهیان نور به بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت.

سید جواد هاشمی در صحبتهای خود با اشاره به لزوم توجه به خاطره گویی و روایتگران دفاع مقدس تاکید کرد: راوی خوب مانند مداح خوب است. مداح خوب هرچند کاملا از نظر اطلاعات بر آن مسئله تسلط داشته باشد، اگر روضه و مقتل را به خوبی به مخاطب و مستمع منتقل نکند ناموفق است و تاثیر منفی می گذارد. یک راوی هم باید بیان رسا و گویش شیوا داشته باشد و بتواند مطالب دفاع مقدس را هنرمندانه بیان کند.



سید جواد هاشمی به منظور حضور در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت مهدی باکری فرمانده بی نشان دفاع مقدس به خوزستان آمده بود و اجرای این برنامه را به عهده دارد.



این برنامه هم اکنون در یادمان شهدای هور به عنوان نزدیک ترین نقطه به محل شهادت این فرمانده جاوید الاثر برگزار در حال برگزاری است.



