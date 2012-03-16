اختصاص یک پزشک خانواده به ازای هر 2500 نفر معقول نیست

مازیار ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مبلغ ویزیت پزشک عمومی از قرار هشت هزار تومان در سال 90 سرانه تعریف شده صرف برای 2.6 بار مراجعه هر بیمار کفایت می‌کند.

وی بیان داشت: از آنجا که طبق کارشناسی انجمن پزشکان عمومی اصفهان با در نظر گرفتن شرایط سنی و مراقبت‌های گروه‌های مختلف سنی و جنسی، متوسط مقدار مراجعه‌های هر بیمار در طول یکسال حداقل شش بار است.

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان با اشاره به اینکه سرانه ماهانه حداقل باید به مبلغ چهار هزار تومان برای سال اصلاح شود، تصریح کرد: در طرح مذکور خدمات سطح را به طور کلی رایگان تعریف شده و این در حالی است که در سطوح دو و سه تمام خدمات با اخذ فرانشیز ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: بدیهی است در فرهنگ جامعه ما متأسفانه کار رایگان به عنوان کار بی ارزش تلفی شده و به علت عدم تأمین زیرساخت‌های فرهنگی، پزشک سطح یک از سوی عوام به عنوان فردی تلقی می‌شود که به لحاظ عدم تجربه یا مهارت حرفه‌ای کافی امکان ورود به سایر عرصه‌های شغلی و حرفه‌ای را نداشته است.

ستاری بیان داشت: با توجه به لزوم تأمین هزینه‌ها از جمله اجاره یا خرید محل مرکز و نیز پرداخت حق‌الزحمه پرسنل همکار در طرح طبق تعرفه‌های بخش خصوصی سرانه تعیین شده به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و به طور مسلم دولت نیز به بهانه کمبود اعتبار از پرداخت تمام یا قسمتی از ما به التفاوت سرانه تعریف شده با سرانه درخواستی شانه خالی می‌کند.

وی اضافه کرد: تخصیص دو هزار و 500 نفر جمعیت به یک نفر پزشک علاوه بر سنگینی حجم کار آن پزشک سبب ایجاد بیکاری برای سایر پزشکان می‌شود.

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان افزود: مطب‌هایی که در حال حاضر فعال بود و به صورت همکار با بیمه‌های درمانی فعالیت می‌کند در صورت عدم امکان ورود به طرح، قرارداد بیمه خود را از دست داده و ناگزیز از تعطیل کردن فعالیت است.

وی ادامه داد: بدیهی است در این موارد باید مانند آنچه در زمینه دندانپزشک تجربی اعمال شده و از فعالیت افرادی که در عرصه کار حضورداشته‌اند جلوگیری نشده بلکه از پذیرش ورود افراد جدید جلوگیری شده، عمل شود.

ستاری گفت: در حال حاضر نیز بیمه‌های درمانی در پرداخت خود به پزشکان با مشکل مواجه بوده و قسمت عمده‌ای از هزینه‌های مطب‌ها با مبالغ نقدی فرانشیز اخذ شده تایم می‌شود بنابراین وابستگی مالی کامل اجرای طرح به بیمه بسیار نگران کننده به نظر می‌رسد .

عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی اصفهان اظهار داشت: در این طرح پزشک از تأمین شغلی لازم برخوردار نبوده و باید پاسخگوی تمام شکایات احتمال پرسنل زیر مجموع خود به اداره کار باشد.

وی بیان داشت: هزینه‌های احداث و فعالیت مرکز در نقاط مختلف یک شهر بسیار متفاوت است و به طور عمده به لحاظ تفاوت در هزینه تأمین محل در حالی که در عمل سرانه پرداختی به همه مراکز در همه مناطق بر مبنای مبلغ واحد تعریف شده است.