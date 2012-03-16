انجمن حمایت از زندانیان در زنجان 500 خانواده را تحت پوشش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی نصرتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه انجمن حمایت از زندانیان زنجان رتبه اول را در بین انجمن های کشور به خود اختصاص داده، گفت: در سال گذشته سطح درآمدها و هزینه های انجمن حمایت از زندانیان رتبه اول کشور را به خوداختصاص داد.

مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان استان زنجان با بیان اینکه حمایت از خانواده های زندانی آسیبهای اجتماعی را کاهش می دهد، ادامه داد: انجمن حمایت از زندانیان زنجان با استفاده از کارهای اقتصادی مانند راه اندازی نانوایی، فروشگاه، باسکول، واحد بسته بندی و آپارتمان سازی کسب درآمد کرده و با استفاده از این منابع مالی به زندانیان و خانواده های آنان کمک می کنند.

نصرتی به تشریح خدمات ارائه شده در انجمن حمابت از زندانیان زنجان پرداخت و اظهارداشت: افراد تحت پوشش انجمن هر 45 روز یک مرتبه سبد غذایی دریافت می کنند، در مناسبتهای ویژه مانند عید نوروز و ماه مبارک رمضان به ازای هر نفر 30 هزار تومان کمک نقدی پرداخت می شود.

وی حداکثر تعداد افراد تحت پوشش در هر خانواده تحت پوشش انجمن زندانیان را پنج نفر عنوان کرد و افزود: انجمن هیچ محدودیتی برای ثبت نام خانواده های زندانیان ندارد.