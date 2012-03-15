راهبرد نظام در حضور حداکثری مردم در انتخابات محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو بعداز ظهرپنجشبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار عنوان کرد: انتخابات امسال شامل چند ویژگی بود که خنثی کردن تئوری طراحی شده معاندان برای انتخابات با مشارکت بالای مردم خنثی شد.

وی ادامه داد: برخلاف غرب که ادعای دموکراسی و آزادی دارند در کشور ما تکیه نظام بر مردم بوده و انتخابات برگزارشده در طول این 33 سال هواره بر این روال بوده است.

این مسئول افزود: رسانه های غربی گمان می کردند با وجود فتنه 88 و مسائل حاشیه ای مربوط به آن اعتماد مردم از نظام سلب شده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد اما حضور مردم با فرهنگهای مختلف و همراهی آنان با نظام و رهبر جایگاه ولایت فقیه را مستحم تر کرد و می توان گفت با توجه به مناسبتهای مختلف سال 90 از جمله برگزاری پرشکوه مراسم 22 بهمن و 12 اسفند شاهد اوج اقتدار ولایت فقیه در بین اقشار مختلف بودیم.

براتلو یادآور شد: از دیگر ویژگیهای انتخابات این دوره تامین امنیت بود که با وجود تهدیدات مستکبران و تحریم و فشار بر مردم نسبت به انتخابات گذشته از امنیت و آرامش بیشتری برخوردار بود.

معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران اضافه کرد: یکی از اهداف دشمنان عدم برگزاری مطلوب انتخابات و یاس کشورهای منطقه از الگوی انتخابتی در ایران بود که خوشبختانه با درایت مردم و مسئولان نظام این توطئه نیز نقش بر آب شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه چنین مردمی در هیچ جای دنیا یافت نمی شوند، گفت :باید قدردان اعتماد و حضور پررنگ مردم باشیم و در سال آینده با تلاش مضاف خود انتخاب عاقللانه مردم را به خوبی پاسخ دهیم.

