  1. استانها
  2. تهران
۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

براتلو مطرح کرد:

راهبرد نظام در حضور حداکثری مردم در انتخابات محقق شد

راهبرد نظام در حضور حداکثری مردم در انتخابات محقق شد

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران با اشاره به تحقق راهبرد نظام در حضور حداکثری مردم گفت: تلاش استانداری تهران در بحث انتخابات حضور حداکثری مردم در انتخابات بوده است که خوشبختانه این امر محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو بعداز ظهرپنجشبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار عنوان کرد: انتخابات امسال شامل چند ویژگی بود که خنثی کردن تئوری طراحی  شده معاندان برای انتخابات با مشارکت بالای مردم خنثی شد.

وی ادامه داد: برخلاف غرب که ادعای دموکراسی و آزادی دارند در کشور ما تکیه نظام بر مردم بوده و انتخابات برگزارشده در طول این 33 سال هواره بر این  روال بوده است.

این مسئول افزود: رسانه های غربی گمان می کردند با وجود فتنه 88 و مسائل حاشیه ای مربوط به آن اعتماد مردم از نظام سلب شده و در انتخابات شرکت نخواهند کرد اما حضور مردم با فرهنگهای مختلف و همراهی آنان با نظام و رهبر جایگاه ولایت فقیه را مستحم تر کرد و می توان گفت با توجه به مناسبتهای مختلف سال 90 از جمله برگزاری پرشکوه مراسم 22 بهمن و 12 اسفند شاهد اوج اقتدار ولایت فقیه در بین  اقشار مختلف بودیم.

براتلو یادآور شد: از دیگر ویژگیهای انتخابات این دوره تامین امنیت بود که با وجود تهدیدات مستکبران و تحریم و فشار بر مردم نسبت به انتخابات گذشته از امنیت و آرامش بیشتری برخوردار بود.

معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران اضافه کرد: یکی از اهداف دشمنان عدم برگزاری مطلوب انتخابات و یاس کشورهای منطقه از الگوی انتخابتی در ایران بود که خوشبختانه با درایت مردم و مسئولان نظام این توطئه نیز  نقش بر آب شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه چنین مردمی در هیچ جای دنیا یافت نمی شوند، گفت :باید قدردان اعتماد و حضور پررنگ مردم باشیم و در سال آینده با تلاش مضاف خود انتخاب عاقللانه مردم را به خوبی پاسخ دهیم.
 

کد مطلب 1560913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها