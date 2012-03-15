برنامه های شاد به همراه مجریان برتر در برنامه تحویل سال شبکه های سیما

به گزارش خبرنگار مهر، این ویژه برنامه ها از ساعت 23 شامگاه 29 اسفند آغاز و تا ساعت 13 نخستین روز سال 91 ادامه دارد.

شبکه یک سیما با ویژه برنامه تحویل سال با عنوان "هفت سین" به میان خانواده های ایرانی می رود. امیر حسین مدرس، اقبال واحدی، فرزاد جمشیدی و کورش سلیمانی از مجریان این ویژه برنامه اند که میزبان مهمانان هنرمند و بازیگر از جمله الهام حمیدی، علیرضا خمسه، دکتر صادقی، فریبا کوثری، بازیکنان فوتبال مانند خداداد عزیزی هستند.مجید اخشابی، حسن فدائیان و حمید رضا حامی جمعی از خوانندگان کشورند که در این برنامه شاد و مفرح حاضر می شوند.

احسان علیخانی ویژه برنامه تحویل سال شبکه دو را اجرا می کند و بابک جان بخش، فرزاد فرزین و سیروان خسروی از جمله خوانندگان و هنرمندان حاضر در این برنامه اند.

شبکه سه ویژه برنامه تحویل سال را با اجرای فرزاد حسنی و با حضور مدال آوران سال 90 در عرصه ورزش و نخبگان و المپیادی های سال 90 و بازیگران سریال نوروزی به بینندگان جوان این شبکه هدیه می کند.

برادران صفایی پور و نیما کرمی اجرای ویژه برنامه تحویل سال شبکه چهار را بر عهده دارند و شبکه تهران ، جنگ "یک اتفاق شیرین" را به بینندگان خود عرضه می کند.

بینندگان شبکه قرآن ویژه برنامه تحویل سال را با اجرای احمد اکبر نژاد، مرتضی حسینی، مهدی آقابیگی، غلامرضا هاشم زاده، محمد رضا حسینیان از ساعت 23 بیست و نهم اسفند تا 30 دقیقه بامداد یکم فروردین و پس از اذان صبح نخستین روز سال 91 تا اذان ظهر مشاهده می کنند. این شبکه با شهرها و اماکن مقدس کشور از جمله مشهد، قم، شیراز و بهشت زهرا ارتباط زنده تصویری خواهد داشت.

شبکه آموزش از ساعت 23 بیست و نهم فروردین تا یک بامداد یکم فروردین و 7 صبح تا 9 صبح همین روز ویژه برنامه تحویل سال را با اجرای رشید کاکاوند و بیژن بیرنگ به مهمان مخاطبان خود ارائه می کند.

شبکه مستند با اجرای مهدی لطفی و با حضور هنرمندی و بازیگرانی نظیر حسن جوهرچی و خانواده فرجاد به میان خانواده های علاقمندان به این شبکه می رود.

شبکه جام جم نیز ایرانیان سراسر جهان را با جشن آغاز سال نو از قبل از اذان صبح به مدت 6 ساعت همراه می کند.