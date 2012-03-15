قطع و وصل برق به شهروندان اردبیلی خسارت زد/ مسئولان پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد که از اوایل هفته جاری بیشتر مناطق اردبیل را فرا گرفته بود، از بعد از ظهر پنجشنبه تشدید شده و علاوه بر اختلال در زندگی روزمره مردم، موجب خسارت عمده به وسایل و امکانات برقی از جمله یخچال، تلویزیون و...شد.

طی یک هفته گذشته با آغاز بادهای شمال غربی که معمولا از 15 اسفندماه آغاز می شود و به بادهای گرمسیری معروف است، به دفعات مکرر شاهد قطع و وصل پیاپی برق در اردبیل بوده ایم که برای وسایل برقی بسیار خسارت آور بوده است.

این تند بادها که با سرعتهای مختلف از 50 الی 90 کیلومتر بر ساعت در جریان بوده امروز به دلیل جایگزینی هوای سرد به جای هوای گرم به شدیدترین میزان رسیده و با سرعت 90 کیلومتر در ساعت افزیش یافته است.

مسئولان اداره برق پاسخگو باشند

بسیاری از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اداره توزیع برق استان خواستار رسیدگی به این مشکل و خسارت وارده شدند و اعتقاد داشتند که با وجود تجهیزات توزیع برق نباید با وزش کوچکترین باد برق بخشهای عمده ای از شهر قطع شود.

علی شهرابی با بیان اینکه در آستانه سال نو از دیروز تاکنون ساعتها برق برخی مناطق مرکزی شهر از جمله میدان شریعتی قطع بوده و همین امر موجب اختلال در زندگی روزمره شده است، افزود: هیچ مسئولی هم تاکنون پاسخگوی دلایل این امر نبوده است.

وی بروز این مشکلات را شایسته اردبیل که ادعای کلان شهر شدن دارد، ندانست و اضافه کرد: مهمترین مسئله در بروز این پدیده پاسخگو بودن مسئولان است که متاسفانه هیچ کس پاسخگو نبوده است.

شدت وزش باد که در اردبیل تا 90 کیلومتر در ساعت گزارش شده علاوه بر بهم زدن نظم و چیدمان شهر سبب قطع متناوب و ایجاد اختلالات عمده در خط مخابرات شده است.

همچنین با وجود اینکه مردم از یک ماه قبل برای استقبال از بهار و سال نو شروع به گردگیری منازل خود کرده بودند افزایش گرد و غبار و ذرات معلق در هوا موجب دوباره کاری شهروندان شده است.

تندباد مردم اردبیل را خانه نشین کرد

بیشتر شهروندان اردبیلی مجبورهستند بعد از مساعد شدن شرایط جوی به طور مجدد منازل و محل کار خود را گرد گیری کنند.

تند باد حاکم در مناطق مختلف اردبیل خیلی از افرادی که قصد مسافرت و خروج از منزل را داشتند خانه نشین کرد و به گفته مسئولان حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل خیلی از شهروندان زمان مسافرت خود را تغییر یا کنسل کردند.

همچنین وزش باد سبب ایجاد تاخیر بیشتر در زمان ورود و خروج پروازهای صبح و عصر پنجشنبه در اردبیل شد.

بنا به توصیه مسئولان بهداشت و درمان استان اردبیل به دلیل افزایش غلظت گرد و غبار در روزهای اخیر در سطح استان اردبیل افراد مبتلا به مشکل دستگاه تنفسی تا حد امکان در منزل حضور داشته باشند و در صورت خروج از ماسک استفاده کنند.

تداوم ناپایداریها تا یکشنبه/ اول سال هوا صاف است

همچنین اداره تحقیقات و پژوهش اداره هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد وضیعت ناپایدار جوی که با وزش باد همراه است روز یکشنبه از منطقه خارج شده و هوای بهاری توام با آسمان نیمه بهاری در اردبیل حاکم می شود.

علی دولتی مهر افزود: تا دو روز آینده دمای هوای اردبیل سردتر خواهد شد و سرما حاکم در شهر اردبیل به دلیل ورود سامانه بارش زا به استان خواهد بود.

وی با بیان اینکه وزش باد شدید سبب انحراف برخی از خودروها از مسیر خود می شود، یادآور شد: ضرروی است رانندگان با سرعت مطمئنه و با رعایت نقاط ایمنی رانندگی کنند.

گفتنی است، وزش باد سرد در سطح استان اردبیل به ویژه در مرکز شهر بسیاری از شهروندانی که قصد خرید عید نوروز یا آمادگی برای استقبال از بهار را داشتند، خانه نشین کند.