نگرانی واشنگتن از بی توجهی هند به تحریم نفتی آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، مقامات دولت "باراک اوباما" می گویند اقدام هند در خرید نفت ایران و بی توجهی به قانون محدود کننده آمریکا در انجام معاملات نفتی با ایران، واشنگتن را نگران کرده است.

بر این اساس تشدید تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران در سال جاری نیز تغییری در رویکرد دولت هند در خرید نفت ایران نداده و این موضوع باعث حساسیت واشنگتن نسبت به بی توجهی یکی از اصلی ترین همپیمانان آسیایی اش شده است.

به گفته یک مقام آمریکایی در صورتی که هند به واردات نفت ایران خاتمه ندهد، دولت اوباما قصد دارد از طریق سیستم بانکی آمریکا آن دسته از بانکهای این کشور را که در انتقال وجوه با بانک مرکزی ایران همکاری می کنند تحت فشار قرار دهد.

این در حالی است که چنین اقدامی ممکن است به روابط دوستانه واشنگتن-دهلی نو که در شرایط کنونی منطقه از اهمیت فراوانی برای آمریکایی ها برخوردار است، آسیب بزند.

گفتنی است اخیرا نیز روزنامه "نویه زوریخ سایتونگ" چاپ سوئیس به فشارهای اتحادیه اروپا بر هند به منظور کاهش واردات نفت از ایران اشاره کرد و نوشت: واکنش دهلی ‌نو به درخواست بروکسل برای فشار بر تهران "رد محترمانه" این خواسته بود.