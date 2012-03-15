  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

از سوی کارگران نمونه/

خودروهای اهدایی رئیس جمهور به دانش آموزان نیازمند خراسان شمالی اهدا شد

خودروهای اهدایی رئیس جمهور به دانش آموزان نیازمند خراسان شمالی اهدا شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: در آستانه سال نو، دو نفر از کارگران نمونه خراسان شمالی خودروهای اهدایی رئیس جمهور را به دانش آموزان نیازمند استان اهدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه در مراسم تجلیل از چهار کارگر خراسان شمالی که به عنوان کارگر نمونه کشور انتخاب شده بودند، چهار دستگاه خودرو اهدایی رییس جمهور به آنان اهدا شد.

سه نفر از این فعالان حوزه های صنعتی در سال 90، به عنوان کارگر نمونه کشوری انتخاب شده بودند اما یکی از آنها در سال 87 به این افتخار نائل شده بود که هدیه خود را امروز از استاندار خراسان شمالی دریافت کرد.

فرج‌الله علیزاده، ابراهیم دژه و کاظم غلامی کارگران نمونه کشوری بودند که سوئیچ خودروی اهدایی رییس جمهور را از ابوطالب شفقت دریافت کردند.

پس از دریافت هدایا دو تن از کارگران نمونه کشوری در اقدامی ستودنی دو دستگاه خودروی خود را به سازمان آموزش و پرورش استان هدیه، تا مبلغ حاصل از فروش خودروها، صرف کمک به دانش آموزان نیازمند خراسان شمالی شود.

این عمل خداپسندانه کارگران خیر بجنوردی با تقدیر و تشویق فراوان استاندار خراسان شمالی و سایر مسئولان حاضر در مراسم روبرو شد.

کد مطلب 1560919

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها