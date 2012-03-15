فیلم های نوروزی شبکه یک نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های"سه روزبعد"، "خرس"، "ناسپاس"،"خانه ای در مه "، "ورودآقایان ممنوع"، "ملک سلیمان"، "سریع و خشن 5"،"بن بست"، "دزد ماشین"، "ناسپاس"، "سرقت برج"، "موش وگربه "،"مردی سوار بر قطار"، "بازگشت"، "آدمکش"، "هفت روزدراتوپیا"، "ساعت به وقت صفر"و " ژاک دهقان" در نوروز1391 است که ساعت 16 روی آنتن می رود.

فیلم سینمایی "سه روزبعد" به کارگردانی پال هاگیس و با بازی راسل کرو ازشبکه سیما پخش می شود. درخلاصه داستان آمده است: جان به همراه همسرش لارا و پسر کوچکشان، زندگی آرامی دارند. یک شب که لارا با اتومبیلش به خانه باز می گردد، بی آن که متوجه شود با قاتل یکی از همکارانش برخورد کرده و دست خونی قاتل لباس او را آغشته می کند و ...

داستان فیلم سینمایی "سریع و خشن" محصول سال2011 آمریکا در ژانر حادثه ای - اکشن درباره برایان اوکانراست. او که توسط دوستانش از اتوبوس حامل زندان بی برگشت نجات یافته به همراه دومینیک تورتو، گروهی درست می‌کند تا در مقابل یک تاجر هروئین که قصد نفوذ به دستگاه او را دارد ایستادگی کند.

فیلم سینمایی "ناسپاس" به کارگردانی حسن هدایت در ایام نوروز از شبکه یک سیما پخش می شود. این فیلم با هنرنمایی الناز شاکردوست، پوریا پورسرخ و نیما شاهرخ شاهی، محصول سال 1388به تهیه کنندگی سید محسن جاهد است. داستان فیلم تاریخی "ناسپاس" در زمان حضرت موسی(ع) می‌گذرد . عامیل و آشل دو پسر عمو هستند که خواهان ازدواج با آناتل هستند اما وقوع یک رخداد غیرمنتظره آرامش و آسایش قبایل را به هم می‌ریزد...

شبکه یک سیما فیلم سینمایی "سرقت برج" محصول سال 2011 آمریکا را درنوروز1391 پخش خواهد کرد.

داستان این فیلم درژانر حادثه ای – کمدی، درباره چند کارگر ساختمانی است که متوجه دسیسه رئیس خود که یک تاجر بسیار ثروتمند است می‌شوند و تصمیم می‌گیرند تا حقوق پایمال شده خود را پس گرفته و او را به سزای اعمالش برسانند.

فیلم سینمایی "مردی سوار بر قطار" محصول مشترک ایرلند- کانادا مهمان خانه های نوروزی بینندگان شبکه یک سیما است.

داستان فیلم "مردی سوار بر قطار" با بازی داکس ساترتند ولاری مالن از این قراراست که مردی ناشناس وارد شهری کوچک می‌شود و پس از آشنایی با پیرمردی که معلم و شاعر بوده به علت بسته بودن هتل شهر به خانه او می‌رود.

با ایجاد رابطه صمیمی بین آن دو و علاقه برای کسب تجربه مشترک، پیرمرد با مرد ناشناس برای سرقت از بانک همراه می‌شود، اما روزی که مرد ناشناس نقشه دزدی را پیاده می‌کند به علت خیانت همدستانش مجروح شده و به بیمارستان منتقل می‌شود و همزمان با پیرمرد که بخاطر بیماری سرطان در بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند می‌میرد.



فیلم سینمایی "جک دهقان" محصول 2007 فرانسه در ژانر اجتماعی، درایام نوروز به مدت 120 دقیقه روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: سال 1815، فرانسه دستخوش تغییرات بسیاری است ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورده و اشراف فرانسوی که پس از انقلاب فرانسه از کشور گریخته بودند، اکنون دوباره بازگشته و رفتار بیرحمانه خود با رعایا را از سر گرفته‌اند. مارتی یک رعیت هوادار بناپارت است که با همسر و تنها فرزندش ژاک زندگی می‌کند.

فیلم سینمایی"دزد ماشین "به کارگردانی جان بونیتو و با بازی ماریوبلو درنوروز از شبکه یک سیما پخش می شود. در خلاصه داستان فیلم محصول سال 2011 آمریکا آمده است: لورین زن جوانی که به علت نداشتن اعتماد به نفس کافی برای نگهداری از پسرش دچار نگرانی است و از همسرش جدا شده بطور ناخواسته توسط یک سارق همراه با پسرش گروگان گرفته می‌شود.

فیلم تلویزیونی "خانه ای در مه " به کارگردانی سید مجتبی یاسینی و با بازی مهدی امینی خواه ومریم خدارحمی روی آنتن شبکه یک سیما می رود. این فیلم قصه زن و شوهری است که بچه دار نمی‌شوند و تصمیم می‌گیرند از شیرخوارگاه کودکی را به فرزندی قبول کنند.

فیلم تلویزیونی "موش و گربه" به کارگردانی حسن لفافیان ازتولیدات مرکزسیمافیلم ازشبکه سیما پخش می شود.

در این فیلم بابازی آزیتا حاجیان، انوشیروان ارجمند، امیر محمد زنو آمده است: کسری و نسرین زوج جوانی‌اند که در زندگی مشترک شان به علت بیکاری کسری و تنبلی او در کار همیشه دچار مشکلات فراوان بوده‌اند و به تازگی نیز کسری به علت زیاده‌خواهی و طمع یک شبه پول دارشدن در فعالیتهای هرمی غیرقانونی شرکت داشته است و به جرم کلاهبرداری از دست طالبان فراری است و تصمیم می‌گیرد از نزول خواری به دکتر پول نزول کند و ...

فیلم تلویزیونی"بن بست" به تهیه کنندگی سعید تهرانی درایام نوروزازشبکه تهران پخش خواهد شد. این فیلم با بازی رحیم نوروزی، نیلوفر شهیدی، مریم شهیدی و حسن جوهرچی داستان دو دوست به نام ارس و امیر را روایت می‌کند. ارس زمانی دور با اهمال کاری‌اش باعث مرگ همسر امیر شده است پس از سالها او که افسر نیروی انتظامی شده در برابر امیر قرار می‌گیرد تا اینکه...

فیلم سینمایی "هفت روز در اتوپیا " به کارگردانی مت راسل وبابازی رابرت دوال ازشبکه یک سیما پخش می شود.

داستان فیلم سینمایی "هفت روز در اتوپیا " محصول سال 2011 آمریکا ازاین قراراست که جوانی به نام لوک که یک گلف باز حرفه‌ای است در حال بازگشت از مسابقه‌ای حساس که در آن شکست خورده، با اتومبیلش در منطقه ای به نام اتوپیا دچار سانحه می‌شود. پیرمردی که از مزرعه‌داران آن منطقه است و جانی نام دارد او را یافته و به او کمک می‌کند و ...