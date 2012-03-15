هیئت رئیسه اتحادیه رایانه ساری مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات سومین دوره اتحادیه صنف رایانه ساری ظهر پنجشنبه با حضور اکثریت فعالان حوزه آی تی و آی سی تی برگزار و اعضای جدید برای مدت چهار سال مشخص شدند.
در این انتخابات، به ترتیب عباس رمدانی، رحمان دیانت، ولی الله شهابیان، مرتضی میرزاییان و غلامحسین توفیقی با اکثریت آرا برای مدت چهار سال به عضویت هیئت رئیسه اتحادیه رایانه ساری درآمدند.
اتحادیه صنف رایانه ساری دارای 290 فعال آی تی و آی سی تی است.
مازندران دارای 124 هزار واحد صنفی شناسنامه دار است.
ساری - خبرگزاری مهر: با برگزاری انتخابات، هیئت رئیسه سومین دوره اتحادیه رایانه شهرستان ساری مشخص شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات سومین دوره اتحادیه صنف رایانه ساری ظهر پنجشنبه با حضور اکثریت فعالان حوزه آی تی و آی سی تی برگزار و اعضای جدید برای مدت چهار سال مشخص شدند.
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