هیئت رئیسه اتحادیه رایانه ساری مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات سومین دوره اتحادیه صنف رایانه ساری ظهر پنجشنبه با حضور اکثریت فعالان حوزه آی تی و آی سی تی برگزار و اعضای جدید برای مدت چهار سال مشخص شدند.



در این انتخابات، به ترتیب عباس رمدانی، رحمان دیانت، ولی الله شهابیان، مرتضی میرزاییان و غلامحسین توفیقی با اکثریت آرا برای مدت چهار سال به عضویت هیئت رئیسه اتحادیه رایانه ساری درآمدند.



اتحادیه صنف رایانه ساری دارای 290 فعال آی تی و آی سی تی است.



مازندران دارای 124 هزار واحد صنفی شناسنامه دار است.

