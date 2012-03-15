100 هزار نسخه نقشه یزد در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد

سیده حمیده وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ایجاد امکانات فرهنگی و رفاهی در سطح شهر یزد توسط شورای شهر و شهرداری برای استقبال از مسافران نوروزی اظهار داشت: با هدف رفاه هر چه بیشتر مسافران، ستاد ویژه نوروزی شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد تشکیل شده و تدابیر لازم به منظور خدمات رسانی هرچه مطلوبتر به مسافران نوروزی و شهروندان اندیشیده شده است.

وی افزود: با ایجاد پنج ایستگاه فرهنگی در محل پارکهای باغ ملی، هفتم تیر، کوچه بیوک، آزادگان و پارک بزرگ شهر تلاش شده است تا مسافران نوروزی با فرهنگ، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی شهر دارالعباده یزد آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وزیری ادامه داد: سه ایستگاه در ورودیهای شهر یزد مستقر هستند و صد هزار نقشه شهر یزد همراه با ارائه امکانات رفاهی مبادرت به خدمات رسانی و راهنمایی میهمانان نوروزی می کنند.

وزیری اجرای نمایش کمدی اکتشاف در محل باغ دولت آباد و تولید و پخش برنامه های رادیویی پارک و رادیو اتوبوس را از دیگر اقدامات این ستاد در راستای اطلاع رسانی و مفرح کردن تعطیلات نوروزی برای شهروندان و مسافران نوروزی ذکر کرد.

وی افزود: برای اولین بار و همزمان با شروع تعطیلات عید نوروز، گردشگری ویژه ای به نام نجوم همه روزه در ایام عید از ساعت سه بعدازظهر تا انتهای شب با اخذ هزینه اندک مبادرت به بازدید علاقمندان از بناهای تاریخی و فرهنگی یزد در مسیر صدوق تا سریزد خواهند کرد.