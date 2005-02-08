روز سخت سه كشور عربي حوزه خليج فارس مقابل قدرتمندان آسيا / ايران قدرتمندترين تيم دور دوم است

به گزارش خبرنگار "مهر" به گزارش تلويزيون العراقيه سه كشور بحرين، عربستان و كويت روز سختي مقابل قدرتمندان آسيا دارند. تلويريون العراقيه در يك برنامه ويژه به مرور بازي هاي مرحله نهايي مقدمات جام جهاني در آسيا پرداخت و گفت: راه رسيدن به جام جهاني براي اين تيم ها بسيار ناهموار است و توان كافي در سه تيم عربي حوزه خليج فارس ديده نمي شود.

مفسر ورزش تلويزيون العراقيه افزود: كار تيم هاي عربستان و كويت از بحرين دشوارتر است. دليل اين ادعا را نيز نتايج ضعيف يك سال اخير فوتبال سعودي و كويت مي دانند . او مي گويد: عربستان مقابل قدرت بدني تيم ازبكستان و زمين يخبندان تاشكند روز دشواري دارد. ازبك ها بر پايه نتيجه گيري در پنجاه دقيقه اول بازي و كنترل آن در 40 دقيقه بعد تيم خود را در مقابل عربستان آماده مقابله مي كند. تمرينات اين تيم براي اولين بار پس از فروپاشي شوروي سابق منظم تر شده است و دولت ازبكستان و سازمان ورزش اين كشور رفتن به جام جهاني را جدي گرفته است.

مفسر تلويزيون العراقيه درمورد كويت گفت: كويت همواره در مقابل كره جنوبي بازي هاي خوبي ارايه داده است ، اما آنچه در يك سال گذشه از روند حركتي كويت مشاهده شده است تحليل قواي جسماني و از دست دادن بازي در يك نيمه كامل آن و عدم انسجام تيمي بازيكنان اين كشوربه حساب مي آيد. اين تيم در هنگام فشار و سرعت بازي حريف نمي تواند كنترل خود را بر بازي حفظ كند.

مفسرالعراقيه تاكيد كرد: كويت بر اثر يك اتفاق صعود كرد و چين به مراتب از اين تيم مستحق تر بود.

تلويزوين عربستان كه با فشار افكار عمومي جامعه ورزشي اين كشور روبرو است زمينه كارشناسي ديدار عربستان و ازبكستان را طوري فراهم كرد كه اگر اين تيم شكست بخورد و يا نتيجه لازم را كسب نكند افكار عمومي آمادگي پذيرش آن را داشته باشد. مهمترين دغدغه سعودي ها ، سرما و يخبندان حاكم بر كشور ازبكستان است.

گوينده تلويزيون عربستان اظهار داشت : براساس اخبار دريافتي در روز بازي هوا 10 درجه زير صفر است كه اين مي تواند براي بازيكنان ما كه به چنين آب و هوايي عادت ندارند مشكل ساز شود و سرما به نوعي يار دوازدهم ازبكها خواهد بود.

يك كارشناس ورزش عربستان در ارتباط تلفني با اين تلويزيون گفت: تيم ما بايد با حوصله بازي كند ، بازي را در ميان ميدان متمركز و با ارسال توپ هاي بلند به پشت مدافعان ازبك راه به دروازه اين تيم ببرد.

وي تاكيد كرد: ازبكستان چنانچه به گل اول بازي دست بيابد جبران آن براي عربستان بسيار مشكل است. نقطه ضعف ازبك ها در مصرف انرژي خود در 50 دقيقه اول بازي است . هر چه تيم عربستان به دقايق پاياني نزديك شود و گلي دريافت نكند شانس برد تيم ما بيشتر خواهد بود.

تلويزيون ورزش كويت نيز تمام بازيهاي مقدماتي جام جهاني را حساس و ديدار كره جنوبي و كويت را از مهمترين آنها نام برد. مفسر ورزش اين تلويزيون گفت: تيم ملي كويت سابقه خوبي مقابل تيم هاي شرق آسيا دارد. اگر ما توانستيم چين قدرتمند را حذف كنيم مي توانيم از كره جنوبي نيز امتياز بگيريم.

وي گفت: نبايد به تيم كره جنوبي اجازه بازي تكضرب و شوت هاي از راه دور داد. تيم ما نبايد اجازه دهد فضاي لازم براي تحرك نقطه قوت تيم كره جنوبي يعني خط مياني آن ايجاد شود. مطمئنا كره جنوبي سعي خواهد كرد در دقايق اوليه ديدار با فشار مضاعف از تيم ما نتيجه بگيرد كه بهترين كار در مقابل حربه چشم بادامي ها دفاع مانند بازي با چين در كويت است.

گزارش خبرنگارما مي افزايد : تلويزيون هاي كويت و عربستان بسيار با احتياط به نتايج ديدارهاي روز چهارشنبه پرداخته اند. تلويزيون عربستان در مورد بازي ايران و بحرين گفت: فوتبال بحرين يك سير رو به رشد را داشته و در مقابل تيم ملي ايران در چند سال اخير بازي هاي خوبي نشان داد و دو بار موفق به پيروزي مقابل آنها شده است.

مفسر ورزش عربستان افزود: عليرغم داشتن ستاره هاي بيشمار در تيم ايران اين تيم از نظر بازي گروهي همچنان مشكلاتي دارد كه بحريني ها با توجه به قدرت و جسارتي كه دارند مي توانند براي كسب نتيجه مقابل ايران از آنها استفاده كنند.

تلويزيون قطر با تحليل اين ديدار گفت: ايران قدرتمند ترين تيم بين 8 تيم حاضر در اين مرحله است. نبايد اسير احساسات بود. ايراني ها بازيكناني در اختيار دارند كه در دقيقه 90 نيز قادر به تغيير نتيجه هستند . بحرين عليرغم رشد فوتبال خود در مقابل حريفي قرار گرفته كه سازمان فوتبال آن مصمم است با داشتن ستارگان آسيايي تمام موانع را از سر جاده جام جهاني برداشته و با اقتدار صعود كند. مسلما خط مياني و حمله ايران شب سختي را براي بحرين رقم خواهند زد . وحيد هاشميان بازيكن پيش بيني نشده ايراني ها هر لحظه مي تواند مانند علي كريمي نظم دفاعي تيم بحرين را كه اين روزها حال و هواي خوبي هم ندارد برهم بزند.

اين مفسر ورزشي تاكيد كرد: بحرين اگر مي خواهد در ديداربا ايران نتيجه بگيرد بايد زمان بازي و توپ را از بازيكنان تكنيكي ايران گرفته و با سانتر از جناحين و يا عمق دفاع ايران ضربه كاري را وارد كند. وي شانس برد ايران را بيش از بحرين دانست.

تلويزون عمان نيز به تيم بحرين هشدار داد فريب برد 4 سال پيش را مقابل ايران نخورد. تيم فعلي ايران بسيار برتر از آسياست . اين تيم براي جام جهاني نيز يك تيم مدعي به شمار مي رود و يك مربي توانمند مي تواند از تيم ايران براي چند سال آينده ، يك غول بزرگ آسيايي بسازد. وي تاكيد كرد: ژاپن از ايران ضعيف تر است كه بايد بگوييم شگفتي رخ داده است.

تلويزيون اردن نيز در اشاره اي كوتاه به ديدار ايران و بحرين گفت: ايراني ها روز سختي مقابل بحرين درپيش خواهند داشت. اما اين سختي بيشتر از اتفاقاتي كه در مرحله اول افتاد نيست . وي پيش بيني كرد زيباترين بازي مرحله مقدماتي ديدار بحرين و ايران خواهد بود.