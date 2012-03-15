به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس، سند و لوازم شخصی آیت الله سید روح الله خاتمی با عنوان "پنجره ای به خانه خورشید" در ایام نوروز در خانه فرهنگ خاتمی اردکان برگزار می شود.

در این نمایشگاه 100 عکس­ و سند از دوره ­های مختلف زندگی پربار مرحوم آیت الله سید روح الله خاتمی و تعدادی از لوازم شخصی این عالم وارسته در معرض دید عموم قرار می گیرد.

در کنار این نمایشگاه مجموعه کتابهای چاپ شده توسط انتشارات خانه فرهنگ خاتمی نیز عرضه می شود.

نمایشگاه "پنجره ای به خانه خورشید" از دوم تا دوازدهم فروردین ماه 1391 در گالری خانه فرهنگ خاتمی اردکان واقع در اردکان، انتهای خیابان صدرآباد برپا می شود.

مسافران نوروزی و شهروندان اردکانی می ­توانند همه روزه از ساعت 9 صبح الی 7 شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

آیت الله سید روح الله خاتمی در طول دوران حیات خود از یاران وفادار امام خمینی (ره) و امام جمعه اردکان بود و پس از شهادت چهارمین شهید محراب، آیت الله صدوقی نیز امام جمعه یزد شد.