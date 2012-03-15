زیرکی خبرنگاران استاندار را به فرماندهی انتظامی کشاند/ توصیه های عیدانه استاندار البرز

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه مانور ستاد تسهیلات نوروزی با چند روز تاخیر در استانداری البرز در حالی برگزار شد که نیروی انتظامی یکی از مهمترین نهادهای دخیل در امر تسهیلات نوروزی در آن غایب بود.

نیروی انتظامی به سبب مناسب نبودن و کمبود فضای استانداری البرز موفق به حضور در مانور سراسری استان نشد و این امر از چشمان تیزبین خبرنگاران دور نماند و علت را از استاندار جویا شدند.



سوال خبرنگاران موجب شد تا استاندار میهان ویژه نشست خبری فرمانده نیروی انتظامی شده و در مانور نوروزی این ارگان حضور داشته و از نیروهای حاضر سان ببیند.



هشت تن از مدیران کل ادارت ذیربط در تسهیلات نوروزی از جمله میراث فرهنگی، راه و شهرسازی، اورژانس، هلال احمر و پایانه ها نیز همراه استاندار میهمان این نشست خبری شدند.



استاندار البرز در این نشست ضمن تقدیر از زحمات خبرنگاران و پوشش مناسب اخبار و وقایع مهم استان در هفته های اخیر و همچنین تبریک پیشاپیش سال نو گفت: عید نوروز ایرانیان یکی از زیباترین و بی نظیرترین اعیاد در دنیا است که سنت ها و آداب منحصر به فردی دارد.



عیسی فرهادی گفت: خانه تکانی، گستردن هفت سین، دید و بازدید و عیدی دادن و عیدی گرفتن از جمله رسم های زیبای این عید باستانی است.



وی افزود: دعا کردن در لحظات سال تحویل سالی پر خیر و برکت را برای همه رقم می زند بنابراین توصیه می کنم همگی در لحظه سال تحویل برای سلامتی یکدیگر و رشد و شکوفائی روزافزون ایران اسلامی دعا کنیم.

استاندار البرز توصیه کرد: کینه ها و کدورت ها را در لحظات پایانی سال دور ریخته و با دلی سرشار از مهربانی، دوستی و مهر به پیشواز سال جدید برویم.



وی تاکید کرد: همواره کسانی که می بخشند و گذشت پیشه می کنند بزرگ تر و در درگاه الهی و همچنین نزد مردم عزیز تر خواهند بود.



توصیه های عیدانه استاندار البرز اگرچه خبرنگاران را بسیار تحت تاثیر قرار داد اما به ضرر وی تمام شد و موجب شد اکبرشاهی عیدی بچه های خبرنگار را به رسم پاسداشت سنت زیبای عید نوروز، طلب کرده و استاندار را در عمل انجام شده قرار دهد، البته بی شک این اقدام بر تاثیرگذاری مضاعف توصیه های استاندار در بچه های خبرنگار دامن خواهد زد.



سان دیدن فرماندهی نیروی انتظامی و استاندار البرز و همچنین مدیران کل حاضر در این نشست از یگان های حاضر در مانور نوروزی نیروی انتظامی از حاشیه های دیگر این نشست بود.



فرماندهی نیروی انتظامی نیز در این مراسم با اهدای عیدی به خبرنگاران از زحمات آنها در یکسال گذشته تقدیر کرد.