دختر جوان نوشهری به شش بیمار زندگی بخشید

پدر این جوان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دخترم الهام که خانه‌دار و صاحب پسری یک سال و نیمه بود بر اثر تصادف در جادهٔ آمل ـ کلوده به شدت مصدوم شد.

رمضان نجفی که کارمند منابع طبیعی نوشهر است افزود: پس از انتقال وی به بیمارستان 17 شهریور آمل، پزشکان اعلام کردند که وی دچار مرگ مغزی شده است.

وی با بیان این‌که دخترش پنج روز در حالت مرگ مغزی بود اظهار داشت: در این زمان پیشنهاد شد که با توجه به برگشت‌ناپذیر بودن وضع وی و نیاز بیماران به اعضای پیوندی، با اهدای اعضای بدن وی موافقت کنیم.

نجفی، تصمیم ‌گیری در این زمینه را دشوار دانست و ادامه داد: با این حال و با موافقت تمام خانواده و به ویژه همسرم، برای رضای خدا و نجات جان بیماران نیازمند و همچنین عاقبت به خیری و زنده بودن خاطرهٔ فرزندمان، با این کار موافقت کردیم.

وی گفت: پیکر دخترم به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل و کلیه‌ ها و کبد و قلب و ریه ‌ها و زردپی وی به شش نفر پیوند زده شد.

نجفی با اشاره به این‌که خود و همسرش دارای کارت اهدای عضو هستند افزود: باید در جامعه فرهنگ‌سازی کرد تا افرادی که محتاج دریافت عضو هستند از مرگ حتمی یا زندگی مشقت‌آمیز رها شوند.

هم اکنون در کشور حدود 200 بیمار قلبی و 250 بیمار ریوی و 900 بیمار کبدی در انتظار پیوند قرار دارند که سالانه 25 درصد از این افراد به سبب نیافتن عضو مناسب پیوندی جان خود را از دست می‌دهند.

این در حالی است که هر سال در حدود شش هزار مرگ مغزی در کشور رخ می دهد که رواج فرهنگ اهدای عضو باعث نجات جان این بیماران می ‌شود.

