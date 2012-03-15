14هزار و 500 تن در آرد مصرفی اردبیل صرفه جویی شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از چند واحد نانوایی فعال در سطح شهر اردبیل عنوان کرد: در مقابله با ریخت و پاش این نعمت بزرگ الهی وسرمایه عظیم ملی، مبلغ 50 میلیارد و 500 میلیون ریال از حیف ومیل آن جلوگیری شده است.

به گفته وی برای نخستین بار در اردبیل آرد مصرفی سرانه هر فرد از 14 کیلوگرم به 7.5 کیلوگرم کاهش یافت.

آمادگی 50 واحد نانوایی در ایام نوروز

فرماندار اردبیل همچنین اعلام کرد: 50 واحد نانوایی تا ساعت 9 شب آماده پخت و پز و توزیع نان به شهروندان اردبیلی در تعطیلات نوروزی خواهند بود.

وی تاکید کرد: هیچ واحد نانوایی بدون هماهنگی اجازه تعطیلی خودسرانه واحد نانوایی خود را ندارد.

اکبری با بیان اینکه بیش از 900 واحد نانوایی در مناطق و محلات مختلف شهر اردبیل در زمینه طبخ و توزیع نان با مجوز رسمی و پروانه صنفی فعالیت می کند، افزود: در تعطیلات نوروزی با هدف رضایتمندی عمومی 50 واحد نانوایی بطور دو شیفتی ارائه خدمات می کنند.

فرمانداراردبیل با بیان اینکه واحدهای نانوایی در ارائه خدمات مطلوب و طبخ نان با کیفیت درماندگاری مسافران و تقویت صنعت توریسم در منطقه نقش ویژه ای دارند، عنوان کرد: سازمان غله وخدمات بازرگانی نیز باید با تدبیر بهتر در تامین و نگهداری گندم با خاصیت و منطبق بر اصول بهداشتی و امنیت غذایی سالم، نسبت به رفع نیازمندیهای آرد مصرفی واحدهای نانوایی اقدام کند.

این مسئول متذکر شد: کوچکترین قصوری در این خصوص که موجب افت وضعیت آرد مورد نیاز و طبخ نامناسب آن در واحدهای نانوایی شود، قابل پذیرش و توجیه نخواهد بود.



