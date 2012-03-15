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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

فینال جام بیست و پنجم/

تساوی استقلال و شاهین در پایان 90 دقیقه/ کار به وقت اضافه کشید

تساوی استقلال و شاهین در پایان 90 دقیقه/ کار به وقت اضافه کشید

دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور در شرایطی با تساوی استقلال و شاهین بوشهر به پایان رسید که دو تیم در طول 90 دقیقه فوتبال ضعیف و کسل کننده ای را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد که دو تیم در پایان 90 دقیقه به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار که به قضاوت علیرضا فغانی و در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر برگزار شد، دو تیم در پایان نیمه اول فوتبال زیبایی را به نمایش نگذاشتند به گونه ای که دروازه ها کمتر تهدید شد و بازی بیشتر در میانه های میدان در جریان بود. با این حال شاهین بوشهر در دقیقه 13 می توانست به گل برسد که ضربه مهاجم شاهین به تیر دروازه استقلال برخورد کرد.

در حالی که همه منتظر بودند تا در نیمه دوم فوتبال زیبا و جذابتری را از شاهین و استقلال شاهد باشند اما روند کسل کننده نیمه اول ادامه داشت و این دو تیم به تعداد انگشتان یک دست هم روی دروازه یکدیگر خطرساز نشدند تا 90 دقیقه قانونی این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد و کار به وقت های اضافه کشیده شود.

کد مطلب 1560939

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