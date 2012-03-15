نشست علمی "حکم توسل به اولیاء الهی از منظر فریقین" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو گروه فقه و اصول مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) در این نشست علمی که ظهر پنج‌شنبه برگزار شد، در سخنانی گفت: مشرکان از دید قرآن اعم از جن و انس مانند مردگان هستند.



حجت الاسلام داود غائبی با اشاره به شبهه افکنی های وهابیت درباره توسل و شفاعت گفت: این شبهات در صدر اسلام جایگاهی نداشت اما برخی مانند ابن تیمیه وسوسه های شیطانی خود را مطرح و متمسک به آیات شدند.



همچنین حجت الاسلام نجفی نیز در این نشست در پاسخ به سئوالی مبنی بر توسل به پرچم مزین به نام حضرت عباس و ازدیاد حسینیه ها و تکایا در دورکردن مردم از پرستش خدا تصریح کرد: اینکه پرچمی را تبرک کنند اگر منظور این است که علاقه و محبت خود را به اهلبیت(ع) نشان دهند امری عقلایی است که انسان نسبت به کسی که آن را دوست دارد انجام می دهد و در دوره پیامبر هم حتی اصحاب به منبر و لباس پیامبر(ص) تبرک می کرده اند.



وی اظهار داشت: آب وضوی پیامبر بر زمین نمی ریخت و مردم آن را تبرک می کردند؛ لذا اگر به این وجه باشد هیچ اشکالی ندارد اما اگر بحث توسل باشد که پارچه توسل بدهد در ذهن هیچکس این موضوع نمی آید بلکه مردم از ائمه می‌خواهند که برای آنان دعا کنند تا حاجاتشان برآورده شود.



استاد حوزه علمیه بیان داشت: اگر این تبرکات این توهم را ایجاد می کند وظیفه علماست که امور را کنترل کنند و راه حل آن این نیست که به علت سوء استفاده عده ای ما درب حسینیه ها و تکایا را ببندیم در این صورت ممکن است عده ای طواف خانه خدا را هم زیرسئوال ببرند و این شائبه را مطرح کنند.



وی تاکید کرد: این مسائل راه هایی است که خود خدا قرار داده است و اگر کسی خواست از این مسیر منحرف شود باید هدایت شود ما نمی توانیم بگوئیم آیا چون برادران یوسف از توبه سوء استفاده کردند باید در توبه را بست.



استاد حوزه اضافه کرد: ما راه دیگری برای رسیدن به کمال جز از طریق اهلبیت(ع) نداریم.



وی تاکید کرد: ما نباید مانند وهابی ها وسایط را کنار را بگذاریم و هم نباید در این مسیر دچار انحراف از اصل موضوع که رسیدن و تقرب به خداست شویم.



