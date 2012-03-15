به گزارش خبرنگار مهر، ‌نصرالله پریچهره ظهر پنجشنبه در سومین نشست مشترک روسا و نواب رئیس هیئت های ورزشی مازندران اظهار داشت: رشد چشمگیر ورزش مازندران در سالهای اخیر، انتظارات مردم ورزش دوست استان را بالا برده که باید با فراهم کردن زمینه مدال آوری ورزشکاران استان پاسخگوی این انتظارات باشیم.

وی افزود: مدال آوری مازندرانی ها در المپیک لندن با توجه به شرایط فعلی این ورزشکاران دور از انتظار نیست و امیدواریم شاده پربارتر شدن کارنامه مدال های ورش مازندران پس از این رقابتها باشیم.



پریچهره گفت: هیئت های ورزشی، بازوان اجرایی و قدرتمند ورزش استان هستند که بخش عمده ای از موفقیت ورزشکاران مازندران مدیون تلاش های صورت گرفته این هیئت های ورزشی است.

وی بیان داشت: کسب شش سهمیه المپیک لندن توسط ورزشکاران مازندران نتیجه این تلاش های شبانه روزی است که امیدواریم در مدت زمان باقیمانده تا فرا رسیدن این رویداد بزررگ ورزشی شاهد تداوم حمایت ها به ورزشکاران اعزامی مازندران به این رقابت ها باشیم.