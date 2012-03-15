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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

سهرابی اعلام کرد:

طرح نشاط بهاری در 100 امامزاده مازندران اجرا می شود

طرح نشاط بهاری در 100 امامزاده مازندران اجرا می شود

ساری - خبرگزاری مهر : مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: بیش از 100 امامزاده شاخص برای طرح آرامش بهاری به مسافران و گردشگران خدمات ارائه می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه درجمع خبرنگاران افزود: در طرح آرامش بهاری فضای امامزاده،اقامه نمازجماعت ،استراحت مسافر،برنامه های فرهنگی وهنری دراین امازاده ها تدارک دیده شده است.

وی افزود: در 4 امامزاده در استان به نام های امامزاده عباس، عبدالله امل، سیدحسین شیرود و امامزاده قاسم بهشهر طرح خیمه های معرفت برگزار می شود.

وی ادامه داد: از 12 روحانی طی ایام تعطیلات در طرح خیمه های معرفت برای اقامه نمازجماعت، مسابقات فرهنگی، گفتمان دینی به مسافران وگردشگران خدمات ارائه می کنند.

سهرابی گفت: تعداد 50 مسجد بین راهی درمدت تعطیلات به طور شبانه روز زمینه همه نیازهای گردشگران را با اعتبار بالغ بر25 میلیون تومان فراهم می کنند.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان افزود: تعداد 55 روحانی در ایام تعطیلات نوروز برای سرکشی از امامزادها و مساجد استان حضور پیدا می کنند.

سهرابی گفت: 870 زائر سرا در مازندان وجود دارد.
 

کد مطلب 1560943

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