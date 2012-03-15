طرح نشاط بهاری در 100 امامزاده مازندران اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه درجمع خبرنگاران افزود: در طرح آرامش بهاری فضای امامزاده،اقامه نمازجماعت ،استراحت مسافر،برنامه های فرهنگی وهنری دراین امازاده ها تدارک دیده شده است.



وی افزود: در 4 امامزاده در استان به نام های امامزاده عباس، عبدالله امل، سیدحسین شیرود و امامزاده قاسم بهشهر طرح خیمه های معرفت برگزار می شود.



وی ادامه داد: از 12 روحانی طی ایام تعطیلات در طرح خیمه های معرفت برای اقامه نمازجماعت، مسابقات فرهنگی، گفتمان دینی به مسافران وگردشگران خدمات ارائه می کنند.



سهرابی گفت: تعداد 50 مسجد بین راهی درمدت تعطیلات به طور شبانه روز زمینه همه نیازهای گردشگران را با اعتبار بالغ بر25 میلیون تومان فراهم می کنند.



مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان افزود: تعداد 55 روحانی در ایام تعطیلات نوروز برای سرکشی از امامزادها و مساجد استان حضور پیدا می کنند.



سهرابی گفت: 870 زائر سرا در مازندان وجود دارد.

