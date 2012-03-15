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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

مسعود بارزانی:

طارق الهاشمی را به دستگاه قضایی عراق تحویل نمی دهیم

طارق الهاشمی را به دستگاه قضایی عراق تحویل نمی دهیم

رئیس منطقه کردستان عراق امروز مخالفت خود را با تحویل طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق به دستگاه قضایی این کشور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسعود بارزانی امروز با سخنرانی در کنفرانس جوانان کردستان در اربیل در شمال عراق اظهار داشت : ما هرگز طارق الهاشمی را به دستگاه قضایی بغداد تحویل نخواهیم داد و در این رابطه به رؤسای سه گانه (رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان) و همچنین ایاد علاوی رئیس فهرست العراقیه پیشنهاد داده ام برای حل و فصل مسئله طارق الهاشمی، نشست مشترک برگزار کنند.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی تحت تعقیب قضایی است و به همین سبب به منطقه کردستان عراق فرار کرده و مسئولان این منطقه همچنان از اجرای درخواست دولت عراق برای تسلیم وی به دستگاه قضایی مرکزی طفره می روند.

کد مطلب 1560944

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