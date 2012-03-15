پیشکسوتان ورزش زورخانه ای مازندران تجلیل می شوند

فخرالدین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مراسم از حدود 200 ورزشکار و پیشکسوت این رشته با حضور رئیس فدراسیون و مسوولان ارشد ورزش مازندران تقدیر می شود.

وی بیان داشت: مشکل اصلی ورزش زورخانه ای در مازندران، شناخت اندک نسل جوان از این ورزش باستانی که برگزاری این گونه مراسم ها و انجام تبلیغات بیشتر می تواند زمینه حضور بیشتر جوانان را به این رشته فراهم کند.

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای مازندران افزود: در حال حاضر در 12 زورخانه در شهرهای مختلف مازندران مشغول فعالیت است که تلاش می کنیم با احداث زورخانه های جدید در شهرهای دیگر، این ورزش را بیش از پیش به مردم معرفی کنیم.

اسلامی ادامه داد: شهرهای ساری، قائم شهر، بابل، نور و آمل پیشتازان انجام این ورزش در مازندران هستند که با بهره برداری به موقع از زورخانه شهرهای بهشهر، سوادکوه و نوشهر این شهرها به جمع مدعیان زورخانه ای استان افزوده خواهند شد.



