صنعت ساری با پیروزی برابر فولاد یزد از قعر جدول فرار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت های لیگ دسته اول باشگاههای کشور عصر امروز پنجشنبه با برگزاری یک دیدار در ساری آغاز شد که طی آن تیم فوتبال صنعت این شهر موفق شد با نتیجه یک بر صفر برابر فولاد یزد به پیروزی دست یابد.

صنعت ساری که خطر سقوط به لیگ دسته دوم را احساس می کند با این پیروزی 22 امتیازی شد و موقتا به رده یازدهم این گروه صعود کرد. فولاد یزد هم با 30 امتیاز در رده پنجم باقی ماند و شانس صعود به دیدار پلی آف لیگ دسته اول و رقابت های فصل آینده لیگ برتر را از دست داد.

فردا جمعه رقابت های لیگ دسته اول با برگزاری 13 دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

گروه الف:

جمعه - 26/12/90

* مس رفسنجان - پارسه تهران، ساعت 15، ورزشگاه تختی رفسنجان

* پیکان تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه شهدای شهر قدس

* سایپای قائمشهر - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* ابومسلم مشهد - استیل آذین سمنان، ساعت 15، ورزشگاه تختی مشهد

* پیام مخابرات فارس - اتکای گلستان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بندرعباس - شهرداری اراک، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس