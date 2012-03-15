نگاه حوزه به فلسفه غرب باید به دور از سطحی نگری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد واعظی ظهر پنجشنبه در همایش بررسی وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های نحف و قم که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با بیان اینکه حوزه از دیرباز به علوم عقلی و فلسفی پرداخته است اظهار داشت: با وجود پرداختن به این موضوعات آشنایی فلاسفه ما با فلسفه غرب به خصوص فلسلفه آکادمیک غربی کم بود و گام اصلی در این رابطه را حوزه قم برداشت.



وی با بیان اینکه اوج این کار در زمان علامه طباطبایی و شهید مطهری اتفاق افتاد بیان داشت: علامه و شهید مطهری بیشترین مواجهه را با ماتریالیست‌ها داشتند و کتبی هم که نوشته‌اند بیشتر به این موضع پرداخته است.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در علوم عقلی یادآور شد: رشد و گسترش آموزش های فلسفی، تاسیس نهادهای آموزشی فلسفه در حوزه، ورود درس فلسفه به دروس رسمی حوزوی از جمله این دستاوردها و برکات است.



وی اضافه کرد: از دیگر این برکات این است که علما و طلاب علاقمند رویکرد انتقادی و تحلیلی نسبت به فلسفه غرب به ویژه در دو دهه اخیر پیدا کرده اند که البته این موضوع در کنار فرصت می تواند آسیبهایی هم داشته باشد.



حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نخبگان و استادان حوزه با شاخه‌های نوظهور فلسفه غربی آشنا شده‌اند تصریح کرد: البته این موضوع حوزه را تهدید می‌کند که عده‌ای بدون عمق یافتن در فلسفه اسلامی و اشنایی کامل با آن سراغ فلسفه غرب می‌روند و ممکن است انحرافاتی در این زمینه پیش آید.



وی تأکید کرد: در همه مباحث مقایسه ای میان فلسفه اسلامی و غربی باید به رکن رکینی تکیه بزنیم مثلا اگر در مباحث حقوقی مقایسه می کنیم باید در فقه اسلام تخصص و تجربه لازم را داشته باشیم.



رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، منفغل نشدن در مقابل رهاوردهای فلسفی غرب را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: در عین اینکه ما نباید در مقابل فلسفه غرب منفعل باشیم نباید آن را دست کم هم بگیریم و سطحی نگرانه با آن برخورد کنیم.



وی تاکید کرد: ما باید با روحیه متصرفانه و منتقدانه به فلسفه غرب نگاه کنیم اما دچار سطحی نگری هم نشویم.



واعظی با روبه رشد توصیف کردن وضعیت علوم عقلی در حوزه گفت: حوزه علمیه قم دارای میراث علمی گرانبهایی در حکمت نظری و عملی است اما حکمت عملی نیازمند توجه بیشتری در دوره کنونی است.