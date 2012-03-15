ظرفیتهای اشتغال بخش کشاورزی استان البرز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی استان البرز با حضور استاندار و هفت مدیر کل عضو این ستاد بعد از ظهر پنج شنبه در سالن شهید رجایی استانداری تشکیل شد.

این جلسه به منظور بحث و بررسی توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیتهای اشتغال در حوزه کشاورزی و به ریاست استاندار البرز و دبیری مدیر کل جهاد کشاورزی استان تشکیل شد.



اعضای ستاد توسعه بخش کشاورزی شامل مدیران کل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و استاندار البرز است.



مقرر شد مصوبات این جلسه در جلسه ای تحت عنوان کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان در سال آینده با اعضای ستاد مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گیرد.



این جلسه به دنبال تصویب هیئت وزیران مبنی بر تشکیل کارگروهی به عنوان " توسعه بخش کشاورزی" با عضویت وزاری هفت وزارتخانه و به ریاست رئیس جمهور با هدف توسعه تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر اشتغال و توجه به بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش تولید و خدمات وابسته به آنها از جمله در طرحهای باغداری، گلخانه ای، شیلات، دام و طیور، منابع فرآوری و تبدیلی محصولات کشاورزی تشکیل شده است.



همچنین عیسی فرهادی استاندار البرز در تاریخ 27 اسفند جاری گزارش این نشست را به رئیس جمهور ارائه می دهد.

