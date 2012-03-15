دو روایت متفاوت از نجات گروگانهای سوئیسی از دست طالبان پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، رسانه ها امروز پنج شنبه به نقل از ارتش پاکستان نوشتند: دو شهروند سوئیسی پس از هشت ماه اسارت از دست شبه نظامیان پاکستان نجات یافتند.

بر این اساس این دو گروگان توانسته اند پس از ماهها اسارت، از چنگ طالبان گریخته و خود را به مکان امنی در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان برسانند.

این در حالی است که اخبار ارائه شده از سوی منابع اطلاعاتی نشانگر مطلب دیگری است. این منابع می گویند علت اصلی آزادی این زوج سوئیسی آن هم هشت ماه پس از به اسارت گرفته شدنشان موافقت دولت سوئیس با پرداخت پول به طالبان است.

یک مقام امنیتی پاکستان در این رابطه می گوید وجه آزادی گروگانها از سوی دولت سوئیس پرداخت شده و دولت پاکستان نیز با آزادی شماری از اسرای طالبان در قبال این اقدام، موافقت کرده اما مقدار این پول و تعداد این اسرا مشخص نیست.

گفتنی است این دو سوئیسی که به نام توریست در جولای سال گذشته به پاکستان سفر کرده بودند در جنوب غرب این کشور ربوده شدند.