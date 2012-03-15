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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

دو روایت متفاوت از نجات گروگانهای سوئیسی از دست طالبان پاکستان

دو روایت متفاوت از نجات گروگانهای سوئیسی از دست طالبان پاکستان

در حالی که ارتش پاکستان خبر گریختن زوج سوئیسی از دست طالبان این کشور را منتشر کرده، منابع آگاه از مبادله آنها در ازای پرداخت پول به شبه نظامیان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، رسانه ها امروز پنج شنبه به نقل از ارتش پاکستان نوشتند: دو شهروند سوئیسی پس از هشت ماه اسارت از دست شبه نظامیان پاکستان نجات یافتند.

بر این اساس این دو گروگان توانسته اند پس از ماهها اسارت، از چنگ طالبان گریخته و خود را به مکان امنی در شهر پیشاور واقع در شمال غرب پاکستان برسانند.

این در حالی است که اخبار ارائه شده از سوی منابع اطلاعاتی نشانگر مطلب دیگری است. این منابع می گویند علت اصلی آزادی این زوج سوئیسی آن هم هشت ماه پس از به اسارت گرفته شدنشان موافقت دولت سوئیس با پرداخت پول به طالبان است.

یک مقام امنیتی پاکستان در این رابطه می گوید وجه آزادی گروگانها از سوی دولت سوئیس پرداخت شده و دولت پاکستان نیز با آزادی شماری از اسرای طالبان در قبال این اقدام، موافقت کرده اما مقدار این پول و تعداد این اسرا مشخص نیست.
 
گفتنی است این دو سوئیسی که به نام توریست در جولای سال گذشته به پاکستان سفر کرده بودند در جنوب غرب این کشور ربوده شدند.
کد مطلب 1560950

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