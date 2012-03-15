سال 91 سال شکوفایی اشتغالزایی بخش کشاورزی البرز است

به گزارش خبرنگار مهر، کاوه حدادپور در نخستین جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی استان البرز که بعد از ظهر پنج شنبه در محل استانداری البرز برگزار شد، سال 1391 را سال شکوفایی اشتغالزایی عرصه کشاورزی استان البرز خواند.

حدادپور اظهار داشت: با توجه به اینکه اجرای طرح توسعه بخش کشاوری به اشتغال و تولید در این بخش کمک می کند، اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان وظیفه شناسایی و معرفی متقاضیانی که تا کنون هیچگونه اراضی از دولت دریافت نکرده باشند را برعهده گرفته است.



وی ادامه داد: متقاضیانی که واجد شرایط دریافت اراضی کشاورزی هستند می توانند برای تکمیل پرونده به واحد دبیرخانه کارگروه اشتغال این اداره کل مراجعه کنند.



حدادپور شرایط افراد متقاضی برای دریافت زمین را اعلام و تصریح کرد: افراد با تجربه دارای مدارک کشاورزی فاقد شغل به استثنای افراد شاغل در بخشهای مختلف دیگر که شامل این طرح نمی شوند، تعاونی ها یا شرکتهای سهامی کشاورزی که یک یا چند فارغ التحصیل بیکار در رشته های مرتبط و یا افراد با تجربه را در بین اعضای خود داشته باشند و نیز روستائیان فاقد زمین که ساکن روستا بوده و یا در محل دریافت زمین ساکن هستند، می توانند برای اشتغال از این طرح بهره مند شوند.



زمینها تا 99 سال نیز اجاره داده می شود



مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به مشخصات زمینهای قابل واگذاری و شرایط تملیک یادآور شد‌: زمینها به صورت اجاره سه ساله تحویل می شود و می تواند به مدت 99 سال نیز اجاره داده شود؛ مشروط بر اینکه ستادها ی استانی و شهرستانی این تمدید مدت را تایید و تصویب کنند.



وی افزود: تعیین اجاره بها در سه سال اول بهره برداری مناسب با شرایط منطقه، نوع طرح، قیمت زمین و نوع بهره برداری به میزان حداقل پنج درصد قیمت کارشناسی زمین بوده و سالیانه پنج درصد به آن طی مدت استفاده اضافه خواهد شد.