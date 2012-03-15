پتانسیل شهریار بالاتر از برخی استان های کشور است/ لزوم توجه ویژه مسئولین

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار اظهار داشت: با توجه به اینکه شهر شهریار به تنهایی جمعیتی بیشتر از برخی استان های کشور دارد، در نظر گرفتن بودجه شهرستانی برای این شهر باعث بروز کمبود در بخش های مختلف می شود.

وی در این راستا خواستار شد: با توجه به این مهم لازم است ادارات کل توجه بیشتری در بحث بودجه بندی متناسب با جمعیت این شهر داشته باشند.

این مسئول افزود: براساس اقدامات صورت گرفته ، شهریار به سه بخش شاهد، قائم و باغستان تقسیم خواهد شد که این امر هم اکنون در مراحل پایانی است و امید می رود در سال آینده اجرایی شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا با اجرای این طرح خدمت رسانی به مردم این شهرستان با توان و همت مضاعفی عملیاتی شود.