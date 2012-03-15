فضای فلسفی امروز حوزه مدیون علامه طباطبایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی در همایش بررسی وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های علمیه نجف و قم که ظهر پنج‌شنبه با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه برگزار شد، با اشاره به سابقه قم در حضور علما از قرن دوم هجری به بعد یادآور شد: آنچه قم را از دیگر حوزه‌های علمیه شیعه دنیا ممتاز می‌ کند هجرت علامه طباطبایی به قم بوده است زیرا ایشان با ورود به قم فضای علمی جدیدی را به خصوص در تفسیر و فلسفه در حوزه قم ایجاد کردند.



وی با بیان اینکه فضای فلسفی امروز حوزه مدیون ایشان است اضافه کرد: وی به دو خلا اساسی آن روز حوزه یعنی علوم عقلی و تفسیر قرآن پرداخت در حالی که می‌توانست وارد حوزه مرجعیت و اجتهاد شود.



معاون سابق آموزش حوزه تاکید کرد: ورود علامه به عرصه‌های فلسفی نو و ارتباط با فلاسفه غربی از دیگر ابتکارات ایشان بود و امروز وی به عنوان نماد حکمت اسلامی در حوزه های قبل از انقلاب شناخته می شود و شاگردان او هم در دوره کنونی این پرچم را بر دست گرفته و تداوم داده اند.



وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب مکرر فرموده اند مرجعیت فلسفه اسلامی در حوزه باقی بماند ادامه داد: امروز به برکت تلاش های صورت گرفته، بیش از 150 استاد در عرصه های مختلف علوم عقلی و فلسفی تربیت شده اند و گروه‌های علمی مختلفی در این عرصه شکل گرفته است.



وی اضافه کرد: تنها حدود 400 نفر در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) وارد این عرصه شده و حال تدریس و تحصیل هستند و دانش آموختگان زیادی هم در موسسه تحت اشراف آیت الله مصباح فعالیت می‌کنند.



راه اندازی مرکز تخصصی فلسفه در حوزه



حجت الاسلم عباسی افزود: فلسفه اسلامی امروز حوزه فلسفه روزآمد است اما به تخصصی شدن و ورود به مباحث تطبیقی نیازمند است.



وی بیان داشت: مرکز تخصصی فلسفه هم در حوزه در این راستا راه ا ندازی شد و صدها نفر در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.



معاون سابق آموزش حوزه ادامه داد: سطح سه در این مرکز وجود دارد و سطح چهار هم در ده گرایش به زودی فعالیت خود را آغاز می کند و موضوعاتی مانند فلسفه نفس، فلسفه علم، فلسفه اخلاق، فلسفه علوم اجتماعی و ... مورد بحث و تدریس قرار خواهد گرفت.



وی افزود: بیش از هزار و صد پایان نامه فلسفی در طول این سال ها در عرصه های مختلف علوم عقلی و فلسفی نوشته شده است.



عباسی تاکید کرد: باید تعاملات میان حوزه‌های علمیه افزایش یابد و همواره پرچم این علوم در حوزه باقی بماند.

