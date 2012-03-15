ابلاغ طرح جامع کاهش آلودگی هوای 8 کلان شهر/ بودن یا نبودن ماهی قرمز بر سفره عید

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته ای که رو به پایان است، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

طرح جامع کاهش آلودگی هوای 8 کلان شهر کشور ابلاغ شد

این هفته معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست از ابلاغ طرح جامع کاهش آلودگی هوای با هدف کاهش آلودگی هوا در هشت کلان شهر تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز ، کرج و اصفهان به تمام دستگاههای اجرایی خبر داد.

ضریب بهره‌وری خیابانهای تهران تنها 30 درصد است

این هفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر ضریب بهره وری خیابانهای تهران تنها 30 درصد است که دستگاههای مختلف بایستی با مدیریت ترافیک، ساماندهی پارکینگها، معاینه فنی خودروها، خروج خودروهای فرسوده و افزایش استانداردهای سوخت و خودرو، این ضریب را ارتقاء دهند.

وجود یک وسیله نقلیه شخصی به ازای هر نفر در تهران

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست گفت: در حال حاضر در تهران به ازای هر نفر یک وسیله نقلیه شخصی شامل اتومبیل و یا موتورسیکلت وجود دارد.

علی محمد شاعری در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در سال 90 که سه شنبه این هفته در استانداری تهران برگزار شد، گفت: در حال حاضر حدود 4 میلیون خودروی شخصی و سه میلیون موتور سیکلت در تهران وجود دارد یعنی در حقیقت به ازای هر نفر یک وسیله نقلیه شخصی وجود دارد.

تبدیل تمام صنایع آلاینده کشور تا سال 1392 به صنعت پاک

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: تا سال 1392 تمامی صنایع آلاینده کشور به صنایع پاک تبدیل می شود.

علی محمد شاعری این هفته از رفع آلودگی 33 درصد صنایع آلاینده کشور در سال 90 خبر داد و گفت: در سال 91 حداقل 50 درصد صنایع آلاینده باقی مانده در کشور رفع آلودگی خواهد شد.

به گفته وی، در سال جاری، هزار و 388 واحد صنعتی آلاینده رفع آلودگی شده است یعنی بیش از هزار صنعت آلاینده به صنعت پاک تبدیل شد.

جدیدترین آمار روزهای سالم و ناسالم هوای تهران

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: در سال 90 هوای تهران هفت روز در شرایط ناسالم و سه روز در شرایط بسیار ناسالم بوده است.

رسول علی اشرفی پور در آخرین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در سال 90 که سه شنبه این هفته در استانداری تهران برگزار شد، گفت: بدون در نظر گرفتن ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون، به طور کلی در سال 90، 25 روز هوای پاک، 323 روز هوای سالم، روز هوای ناسالم و 3 روز هوای بسیار ناسالم را در تهران تجربه کردیم.

به گفته وی، در سال 90 تهران، از نظر آلاینده های گازی هیچ مشکلی نداشته است، البته وضعیت تهران از نظر این آلاینده ها در سال 89 نیز در شرایط مطلوبی بوده است.

معاوضه بخشی از منطقه حفاظت شده جاجرود با اراضی پاچالک

این هفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از معاوضه هفت هزار هکتار از اراضی منطقه حفاظت شده جاجرود با عرصه ای به مساحت 11 هزار و 762 به نام منطقه پاچالک خبر داد. این اولین واکنش رسمی این مقام مسئول درباره تصرف منطقه حفاظت شده جاجرود به بهانه ساخت شهر جدید پردیس است.

رسول علی اشرفی پور گفت: واگذاری حدود هفت هزار هکتار از اراضی حفاظت شده جاجرود به شهر پردیس در سال 76 انجام شده که البته قرار است در ضلع جنوب شرقی منطقه حفاظت شده جاجرود عرصه‌ای به مساحت ۱۱ هزار و 762 هکتار به نام منطقه "پاچالَک" که منطقه حفاظت شده نبوده است با منطقه مذکور معاوضه شود

بهبود حال عمومی پلنگ مصدوم منتقل شده به پردیسان

کارشناس مسئول بخش بیماریهای حیات وحش سازمان محیط زیست این هفته از بهبود حال عمومی پلنگ مصدوم انتقالی از گلستان به پارک پریسان خبر داد.

سیامک مسعودی افزود: پلنگ ماده پارک پردیسان تحت مراقبت کامل به فضای بزرگتری منتقل شد و شرایط عمومی پلنگ مصدوم انتقالی از استان گلستان به پارک پردیسان پس ازعمل جراحی مناسب است.

به گفته وی، پلنگ ماده انتقالی از استان گلستان به پارک پردیسان که به دلیل گیرافتادن درتله ازناحیه دست چپ مصدوم شده بود پس ازعمل جراحی که در بیمارستان دامهای کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انجام شد، هم اکنون درپارک طبیعت پردیسان تحت نظارت کامل دامپزشکان سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

محیط زیست هیچ مجوزی برای معدوم کردن ببر ماده نداده است



کارشناس مسئول بخش بیماریهای حیات وحش سازمان محیط زیست این هفته همچنین گفت: هنوز هیچ تصمیمی برای معدوم کردن ببر ماده باغ وحش ارم گرفته نشده است.

سیامک مسعودی افزود: محیط زیست ارگانی است که بایستی برای معدوم کردن ببر ماده سیبری مجوز دهد و بر خلاف آنچه که برخی ازرسانه ها منتشر کرده اند دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست هنوزهیچ مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است.

به گفته وی،از آنجایی که این گونه بسیار با ارزش است تمام سعی محیط زیست این است که آن را حفظ کند والبته هنوز نتایج قطعی از ابتلای این گونه به مشمشمه توسط دامپزشکی به محیط زیست اعلام نشده است و تصمیمی برای معدوم کردن آن گرفته نشده است.

بودن یا نبودن ماهی قرمز در سفره هفت سین

همه‌ساله در آستانه نوروز اظهارنظر دوستداران محیط زیست در مورد نگهداری و یا تحریم استفاده از ماهی قرمز در سفره هفت سین اغاز می‌شود.

اگرچه بسیاری از کارشناسان ماهی قرمز را یک گونه بیماری زا و خرید و فروش آنرا برای سفره هفت سین عامل تلفات گسترده این گونه می دانند در این میان برخی کارشناسان همچنان معتقدند بارعایت نکات ابتدایی بهداشتی و نظارت دستگاههای متولی می‌توان رنگ و لعاب سفره هفت سین را با این گونه زیبا حفظ کرد و از بیماری زا بودن و تلفات آن نیز جلوگیری کرد.

کشف و ضبط 200 قطعه سمندر در بلوار آزادگان

رئیس گارد اجرایی محیط زیست استان تهران گفت: یکشنبه این هفته در بلوار آزادگان میدان مرکزی تره بار 200 عدد سمندر لرستانی کشف و ضبط شد.

مسعود میرانزاده افزود: روز گذشته در بلوار آزادگان میدان مرکزی تره بار به غیر از 200 عدد سمندر لرستانی نزدیک به 250 حلقه مار آبی که به صورت غیر مجاز به فروش می رسیدند کشف و ضبط شد.

به گفته وی، بر اساس نظریه کارشناسان مارها از مناطق شمالی کشور بوده و سمندرها نیز از منطقه لرستان بودند.

میرانزاده اظهار داشت: با توجه به اینکه خرید و فروش این حیوانات خلاف مقررات است این جانوران کشف شده به اداره کل محیط زیست استان تهران منتقل شدند تا پس از بررسی های لازم به سازمان محیط زیست تحویل داده شوند.

سند همکاری جابجایی فرامرزی گونه ها و نمونه های زیستی امضا شد

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: سند همکاری جابجایی فرامرزی گونه ها و نمونه های زیستی بین 10 کشور عضو اکو امضا شد.

علی اصغر محمدی فاضل شنبه این هفته گفت: ایران میزبان کشورهای عضو اکوست که در خصوص همکاریهای زیست محیطی بویژه در حوزه تنوع زیستی به بحث و تبادل نظر می پردازند.

وی با بیان اینکه این کشورها گستره وسیعی از ارتفاعات قفقاز تا سواحل دریای عمان و خلیج فارس را در بر می گیرند، افزود: این کشورها تنوع اکوسیستمی قابل توجهی دارند که وجود این تنوع اکو سیستمی، تنوع زیست بومی در شرایط خاصی را برای گونه های حفاظت شده در منطقه کشورهای عضو اکو بوجود می آورد.

محمدی فاضل با بیان اینکه توسعه محدودیت های زیست محیطی فراوانی برای اکوسیستم های مشترک کشورهای عضو اکو ایجاد کرده، اظهار داشت: در این اجلاس علاوه بر همکاری مشترک و متقابل به خاطر وجود مناطق مشترک تبادل گونه های زیستی، تکثیر در اسارت گونه ها، حمل و نقل غیر قانونی و قاچاق گونه های زیستی و همکاری های علمی و تخصصی از محورهای اصلی هستند.



