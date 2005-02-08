منتظريم كانديداها برنامه هايشان را درباره زنان اعلام كنند // فعلا روي هاشمي ، كروبي و معين متمركز هستيم // رييس جمهور بايد چند وزير زن داشته باشد

پروانه مافي در گفت وگو با خبرنگار سياسي مهر، با اشاره به اينكه جمعيت زنان جمهوري اسلامي در اسفند ماه به جمع بندي نهايي درباره كانديداهاي رياست جمهوري خواهد رسيد، گفت : درحال بررسي كانديداهاي رياست جمهوري بويژه آقايان كروبي، معين و هاشمي هستيم .



وي افزود : در شوراي مركزي جمعيت مباحثي نيز درباره معرفي كانديداي زن داشتيم كه به نتيجه نرسيد.



مافي خود معتقد است، برغم اينكه اصطلاح رجال سياسي در قانون اساسي به معناي شخصيت سياسي است و نه تعيين جنسيت رييس جمهور، در حال حاضر آمادگي پذيرش موضوع رياست جمهوري زنان وجود ندارد.



فرماندار شميرانات پيچيدگي اين دوره از انتخابات رياست جمهوري را نشان دهنده بلوغ سياسي احزاب ، گروه ها و مردم دانست و گفت : در اين دوره از انتخابات، همه متفق القولند كه بايد به برنامه ها راي داد ونه شخصيت ها.



سخنگوي جمعيت زنان جمهوري اسلامي درخصوص احتمال حمايت اين تشكل از كانديداي دقيقه 90 گفت : ما در حال بررسي كانديداهاي موجود هستيم و درعين حال اگر در روزهاي آينده بحث كانديداتوري شخصي با برتريهاي خاص مطرح شود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.



وي برنامه هاي خلاقانه و قابل اجرا براي بهبود وضع معيشت و اشتغال و ارتقاي جايگاه زنان و همچنين مقبوليت مردمي را از ويژگي هاي مورد نظر جمعيت زنان جمهوري اسلامي براي انتخاب كانديدا دانست .



مافي با تاكيد بر اينكه هر كانديدايي كه موفقيتش را درانتخابات بخواهد، بايد برنامه هايش را درباره زنان مشخص كند، درباره حضور زنان در كابينه آينده، گفت : كانديدايي مي تواند رييس جمهور شود كه چند وزير زن را براي كابينه آينده خود معرفي كرده باشد .



وي با بيان اينكه زنان نيمي از پيكره جامعه را تشكيل مي دهند و اداره نيمه ديگر جامعه نيز با آنان است، افزود : زنان درعرصه هاي مختلف توانمندي خود را نشان داده اند و در سطح مديريت كلان نيز بايد جايگاه روشن و مشخصي داشته باشند .