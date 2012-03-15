ترخیص خودروهای توقیفی در آستانه نوروز 91

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین ساجدی‌نیا، ضمن تبریک فرا رسیدن نوروز 91 به شهروندان تهرانی و آرزوی روزهای بدون حادثه و تخلق در سال جدید، از ترخیص خودروهای توقیف شده که منع قضایی نداشته باشند، خبر داد.

این مقام انتظامی تشریح کرد: کلیه خودروهایی که منع قضایی نداشته باشند روزهای پنجشنبه (امروز)، جمعه، شنبه و یکشنبه با اخذ تعهد از مالکان آن ترخیص خواهند شد.

وی افزود: مالکان این خودروها می‌توانند با همراه داشتن مدارک و اسناد مالکیت خودروهای خود، به ستاد ترخیص خودرو در شهر تهران مراجعه کرده و در صورتی که خودروی آنها منع قضایی نداشته باشند، ترخیص خواهد شد.

سردار ساجدی‌نیا، با آرزوی اینکه سال جدید سالی بدون تخلف در حوزه‌های انتظامی و راهنمایی و رانندگی باشد، گفت: امیدوارم در سال جدید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، شاهد تخلف در حوزه‌های راهنمایی و رانندگی و حوزه‌های دیگر نباشیم.

رئیس پلیس پایتخت در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به ایام پایانی سال خصوصا پنجشنبه پایانی سال 90 گفت: "جا دارد از شهروندان به خاطر رعایت توصیه‌های پلیس در خصوص ورود و خروج به بهشت‌ زهرا (س) و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تشکر کنم چرا که همکاران من در پلیس تهران بزرگ از ساعت چهار بامداد تا این ساعت در طول مسیر مستقر هستند و شاهد بوده‌ایم که کمترین تراکم را در این روز داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان گفت: روز جمعه (فردا) و هنگام سال تحویل نیز ماموران پلیس تهران بزرگ همچون امروز آماده ارایه خدمات انتظامی و راهنمایی و رانندگی به شهروندان هستند.