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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

با انتشار جوابیه ای عنوان شد:

رد اظهارات رئیس جمهور درباره مصوبه مترو از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات بیان شده توسط رئیس جمهور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس درباره چگونگی تصویب اعتبارات مترو در این مجمع را رد کرد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن این جوابیه به شرح ذیل است:

پس از حضور جناب آقای احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و پاسخ به سؤالات نمایندگان در تاریخ 24/12/90 ایشان در بخشی از سخنان خود در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص پرداخت تسهیلات ارزی به مترو تهران و کلان شهرها، سخنانی خلاف واقع مطرح کرد که لازم است توضیح ذیل به اطلاع رسانه‌های همگانی و افکار عمومی رسانده شود.

در جلسه پاسخ آقای احمدی نژاد به سؤالات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ایشان مدعی شد که در جریان تصویب پرداخت تسهیلات ارزی به مترو تهران و کلانشهرها، در پاسخ به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی در مورد خالی بودن حساب ذخیره ارزی دولت، یکی از اعضای مجمع اظهار داشته است هر چند می‌دانیم موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است اتفاقا ما می‌خواهیم تصویب کنیم که اجرا نشود.
 
بر اساس اسناد صوتی و مکتوب موجود از ریز مذاکرات این جلسه که نسخه‌ای از آن نیز خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم شده است اولا به رغم دعوت قبلی رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه حضور نداشته است. ثانیا انتساب خلاف واقع چنین اظهارنظری اهانت به کل اعضای مجمع به عنوان منصوبین رهبری معظم انقلاب محسوب شده و کاملا تکذیب می‌شود.
 
مشخص نیست آقای رئیس جمهور که انتظار می‌رود در اظهار نظرات خود مستدل و مستند سخن گفته و شان و شئونات پاسخگویی را حفظ کند بر اساس کدام سند و مدرک چنین ادعای کذبی را مطرح کرده است.
کد مطلب 1560962

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