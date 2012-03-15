به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور صبح پنجشنبه وارد فرودگاه دزفول شد و بلافاصله برای افتتاح 10 هزار و 444 واحد مسکونی مسکن مهر در استان خوزستان به شهرستان اندیمشک رفت و با تحویل یک کلید به خانواده ای در اندیمشک، افتتاح هزار واحد مسکن مهر در شهرستان اندیمشک و 10 هزار و 444 واحد در کل استان را رسما اعلام کرد.

وی بعد از آن به آبادان رفت و با حضور در جمع کاروانهای راهیان نور ضمن سخنرانی کردن، به مقام شامخ شهدای جنگ تحمیلی ادای احترام کرد.

بعد از آن رئیس جمهور به شهرستان اهواز رفت و ابتدا پل کابلی اهواز به عنوان بزرگترین پل کابلی ایران و زیباتری پل کشور را افتتاح کرد و بعد از آن با حضور در ورزشگاه تازه تاسیس الغدیر اهواز، این ورزشگاه را بعد از 17 سال که از زمان ساخت آن می گذرد را افتتاح کرد.



رئیس جمهور برخلاف اعلام قبلی، تنها به یک سخنرانی کوتاه در هنگام افتتاح این ورزشگاه بسنده کرد و بعد از آن اهواز را به مقصد تهران ترک کرد.



حضور احمدی نژاد در اهواز سفر استانی به حساب نمی آید و قرار است فروردین ماه سال آینده چهارمین سفر استانی رئیس جمهور به استان خوزستان انجام شود.