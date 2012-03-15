مصرف آب در خراسان شمالی 16 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندارخراسان شمالی در جلسه مدیران ستادی استانداری، از تدوین الگوی مدیریتی استان در سال 91 خبر داد.

ابوطالب شفقت گفت: برنامه ریزی برای بالا بردن شاخص های اقتصادی در روستا ها از اولویت های سال 91 است.

وی کادر سازی را یکی از اصول مهم مدیریتی در نظام اداری دانست و از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا به این امر توجه جدی داشته باشند.

شفقت اظهار داشت: روحیه همدلی و هم گرایی سیاسی و خدمتی در استان در راستای حفظ نظام و زیر پرچم ولایت فراهم شده است.

نماینده عالی دولت در استان افزود: اخلاق اقتصادی بعنوان یک سرفصل مهم در سال 91 مورد توجه قرار می گیرد.

کاهش 16 درصدی مصرف آب در استان خراسان شمالی



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی گفت: مشترکین این شرکت با رعایت الگوی مصرف، کاهش 16 درصدی آب را به استان هدیه کردند.



سیدابراهیم علوی اظهار داشت: به طور متوسط سالیانه 37 میلیون متر مکعب آب شرب در این استان از منابع آبی استحصال و در اختیار شهروندان جهت مصرف قرار می گیرد که این مقدار آب در شرایط عادی پاسخگوی تمام نیازهای مشترکین می باشد.



وی افزود: علیرغم افزایش 10 رصدی مصرف آب در اوج گرمای تابستان، پس از جمع بندی آمار در پایان سال شاهد کاهش 16 درصدی آب در مصارف خانگی بوده ایم.



وی بارشهای بسیارخوب سال آبی اخیر را در کاهش خشک سالی های اخیر موثر دانست و گفت: نباید انتظار داشت که منابع آبی در کوتاه مدت به حالت اولیه باز گردد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از مشترکین این شرکت خواست تا در ایام نوروز از شستشوهای غیر ضرور پرهیز نموده و یاریگر شرکت در تامین آب مورد نیاز شهروندان باشند.

کتابخانه های عمومی خراسان شمالی در تعطیلات نوروز آماده خدمت رسانی هستند



کارشناس امور کتابخانه های اداره کل کتابخانه های عمومی استان از آمادگی کتابخانه های استان در خدمت رسانی ایام نوروز خبر داد.



سید رسول شاکری، با اعلام فعالیت 7 کتابخانه عمومی در ایام تعطیلات نوروز خدمت رسانی حداکثری به مراجعه کنندگان را از اهداف این برنامه دانست.



شاکری در ادامه گفت: فراهم سازی فضای مطالعه در تمام نقاط استان در ایام تعطیلات سبب می شود تا علاقه مندان به مطالعه در هر شرایطی بتوانند از ظرفیتهای موجود بهره ببرند.



وی یاد آور شد: کتابخانه های عمومی دهخدای بجنورد، شهید مطهری جاجرم، باقرالعلوم شوقان، آیت ا... خامنه ای سنخواست، استاد زارعی شیروان، امام خمینی(ره) اسفراین و امام خمینی(ره)گرمه، کتابخانه های فعال در این ایام می باشد.



وی افزود: برای ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه باید از تمام ظرفیت موجود برای دسترسی به محصولات کتابخانه ای بهره برد و شرایط زمانی و مکانی را به نفع مطالعه گر تغییر داد.