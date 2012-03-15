ساخت مدرسه علمیه علوم فلسفی در قم/ حوزه باید به اندازه اجتهاد به فلسفه اهمیت بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نظرزاده ظهر پنجشنبه در همایش بررسی وضعیت علوم عقلی در حوزه‌های نجف و قم که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: مدرسه علمیه علوم فلسفی با تاکید رهبر معظم انقلاب و توصیه‌های ایشان در جوار حرم مطهر حضرت معصومه(س) در حال ساخت است.



وی اظهار داشت: دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پرداختن به علوم عقلی روشن است و ایشان آن را فقه اکبر دانسته و بر توسعه آن تاکید داشته اند.



نظر زاده بیان داشت: آنچه امروز می تواند اعتقادات اسلامی را حفظ کند توجه به علوم عقلی و فلسفی است بنابراین یکی از مباحثی که همیشه مورد تایید رهبری بوده است مرجعیت فلسفه در حوزه های علمیه است.



وی تاکید کرد: باید فلسفه به اندازه اجتهاد در حوزه مطرح شود و فلاسفه مورد تکریم واقع شوند.



نظرزاده با تاکید بر اینکه همراهی فلسفه اسلامی با اخلاق بسیار مهم است گفت: در طول تاریخ حوزه فلاسفه ما مانند ملاصدرا از با اخلاق ترین افراد بودند.



وی نظارت و اشراف بزرگان بر مسائل عقلی را از دیگر تاکیدات رهبری برشمرد و گفت: ایشان وقتی بحث ایجاد مجمع عالی حکمت اسلامی مطرح شد فرمودند سراغ بزرگانی مانند آیت الله جوادی و مصباح و اقای سبحانی بروید زیرا نظارت بزرگان بسیار مهم است.