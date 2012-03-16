مرتضی قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در بررسی‌های صورت‌گرفته در کشورهای پر درآمد مشخص شد که 50 درصد موارد مرگ آسیب‌دیدگان حوادث ترافیکی جاده‌ای در مدت چند دقیقه‌اول در صحنه‌تصادف و یا حین انتقال به بیمارستان رخ می‌دهد، اظهار داشت: این موضوع نقش آماده‌سازی حاضران در صحنه‌تصادف و یا نخستین کسانی که وارد صحنه می‌شوند و می‌توانند نقش بسزایی در حفظ حیات مصدوم ایفا کنند را مشخص می‌کند.

وی ادامه داد: مرکز فوریت‌های پزشکی استان اصفهان در سال جاری با برگزاری دوره‌های آموزشی طرح بها،14 هزار و 723 نفر از افراد جامعه را با مهارت‌های احیای قلبی ریوی آشنا کرد که این تعداد در مقایسه با سال گذشته با افزایش سه و نیم برابری مواجه شده است.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: تأمین سلامت افراد جامعه در کشور ما همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته امری همگانی است که حفظ و ارتقای آن اقدامات جمعی و مشارکت‌های بین بخشی تمام اعضای دولت و حضور آگاهانه‌ی مردم را می‌طلبد.

وی ادامه داد: انجام عملیات احیا، برقراری تماس با واحدهای امدادی اورژانس پیش بیمارستانی و کمک به امنیت صحنه‌تصادف از جمله اقداماتی هستند که باید از سوی حاضران در صحنه‌ی حادثه انجام شود.

قادری افزود: از آنجایی که در بسیاری حوادث حتی در صورت فراهم بودن تمامی شرایط و امکانات برای نجات جان بیمار اورژانسی و یا مصدوم، تنها به دلیل محدودیت زمان طلایی (چهار الی شش دقیقه) این امکانات، کارآیی کافی را ندارد بنابراین باید ترتیبی اتخاذ کرد که بتوان به دلیل محدودیت در چنین شرایطی امکان ادامه‌حیات را برای فرد مصدوم فراهم کرد.

وی اضافه کرد: اجرای عملیاتی طرح بسیج همگانی آموزش احیا (طرح بها) در سال‌های اخیر به منظور تحقق این اهداف صورت گرفته و بر همین اساس نیروهای نظامی و انتظامی، امدادی (آتش‌نشانی و هلال‌احمر)، رانندگان حمل و نقل عمومی و مهمانداران هواپیما به عنوان اولویت اول این طرح مطرح شدند.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تاکید کرد: دانش‌آموزان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، بسیجیان، دانشجویان، طلاب، ورزشکاران و زنان خانه‌دار از دیگر گروه‌های هدف در اولویت دوم و سوم این طرح است.

قادری افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان در سال 90 دوره‌های آموزشی طرح بها را برای 14 هزار و 723 نفر برگزار کرد که این عدد برابر با 58 هزار و 892 نفر ساعت آموزش بوده است.

وی با بیان اینکه آمار آموزش‌های طرح بهار امسال در مقایسه با سال 89 با رشد 3.5 برابری مواجه شده، تاکید کرد: شهرستان اصفهان با آموزش پنج هزار و 363 نفر، شهرضا دو هزار و 98 نفر و اردستان یک هزار و 405 نفر به ترتیب بیشترین آمار آموزش احیای قلبی ریوی را به اقشار مختلف جامعه به خود اختصاص داده‌اند.