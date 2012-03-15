به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که در شیراز حضور دارد پس از پایان دیدار فینال رقابتهای جام حذفی که به قهرمانی استقلال انجامید در جمع خبرنگاران گفت: فوتبال قابل قبولی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. شاهین بوشهر هم هر چند نایب قهرمان شد اما دست به کار بزرگی زد و نایب قهرمانی این تیم بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: بوشهر این پتانسیل را دارد که یک تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد. به مردم بوشهر تبریک می گویم که از تیم شان به خوبی حمایت کردند تا به فینال برسد. تلاشی که آنها کردند و نمایشی که بازیکنان این تیم داشتند نشان داد که شاهین بوشهر چیزی از قهرمان کم نداشت.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که زمان و مکان فینال جام حذفی ازابتدای فصل مشخص باشد خاطر نشان کرد: از ابتدا هم قرارمان این بود که این بازی در شیراز برگزار شود اما مسئولان اهواز پیشنهاد کردند این بازی در ورزشگاه 50 هزار نفری برگزار شود که ما شرط را موافقت دو تیم گذاشتیم که مسئولان شاهین موافقت نکردند.

علی کفاشیان در مورد حواشی که در روزهای اخیر پیرامون حضورش در فدراسیون فوتبال مطرح شده است گفت: من چندین روز است که کارم را در فدراسیون فوتبال شروع کرده ام و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. برخی ایرادات قانونی وجود دارد که باید با نگرش های درست و منطقی این ایرادات را برطرف کنیم. شرایط فوتبال به گونه ای است که همه باید از این رشته حمایت کنند تا رو به جلو حرکت کنیم.

کفاشیان در مورد اظهار نظر وزیر ورزش و جوانان که اعلام کرده است باید انتخابات فدراسیون فوتبال مجددا برگزار شود گفت: من چنین چیزی را نشنیده ام و باید بررسی کنم ببینم ایشان چه گفته اند.