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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

سید حسن نصرالله-2

شکست تلاشهای ضد سوری/ چرا به مردم بحرین اعتنایی نمی کنید

شکست تلاشهای ضد سوری/ چرا به مردم بحرین اعتنایی نمی کنید

دبیرکل حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن تعامل دوگانه غرب در برخورد با رویدادهای عربی و سکوت در برابر سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین تاکید کرد که ثبات سوریه به نفع لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله در ادامه سخنرانی خود در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان لبنانی در بیروت، سکوت کشورهای عربی و جهانی در برابر وقایع کنونی بحرین و جنایات رژیم دیکتاتوری آل خلیفه را محکوم کرد.

وی در ادامه  بر لزوم توجه اسلامی، عربی و جهانی به موضوع بحرین تاکید کرد و اظهار داشت جامعه جهانی باید در تعامل با رویدادهای عربی، نفاق و بی عدالتی را کنار بگذارد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما شاهد هستیم که در بحرین تظاهرات گسترده ای به دعوت "شیخ عیسی قاسم" برگزار شد و صدها هزار نفر برای بیان خواسته های خود به خیابان ها آمدند. مخالفان در بحرین بسیار گسترده اند و اکثریت مردم را تشکیل می دهند و همانطور که برخی ادعا می کنند گروهک و جماعت اندک نیستند.

دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه اعلام کرد کشتار غیرنظامیان و معترضان در بحرین باید پایان یابد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با پرداختن به موضوع سوریه و محکوم کردن تعامل دوگانه جامعه جهانی با رویدادهای عربی از اخوان المسلمین سوریه و دیگر مخالفان این کشور خواست که سلاح را به زمین بگذارد و برای حل بحران سوریه و تحقق خواسته هایشان به راه حل سیاسی روی بیاورند.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: تحولات کنونی سوریه بیانگر این است که امید داشتن به سقوط نظام بشار اسد، وقوع جنگ داخلی در این کشور و دخالت های خارجی و اعمال تحریم های اقتصادی علیه سوریه تاکنون بی نتیجه بوده است.

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان این مطلب افزود: مصلحت ما در لبنان اقتضا می کند که سوریه باثبات باشد و بحران این کشور با راهکارهای سیاسی حل و فصل شود.

کد مطلب 1560979

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