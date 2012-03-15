مسئولان مثل بچه سرراهی با شاهین برخورد کردند/ رئیس جمهور توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی انصاریان که پس از نایب قهرمانی شاهین بوشهر در رقابتهای فوتبال جام حذفی با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه حافظیه شیراز گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما برابر استقلال نمایش خوبی داشتیم و در طول 120 دقیقه توانستیم برابر این تیم خوب مقاومت کنیم. اما در ضربات پنالتی بازیکنانمان تمرکز لازم را نداشتند و شکست خوردیم.

وی با انتقاد از بی توجهی مسئولان بوشهر نسبت به این تیم گفت: شاهین مشکلات زیادی دارد. هیچکس از این تیم حمایت نمی کند و اگر هم تا فینال جام حذفی بالا آمد تنها به خاطر حمایت تماشاگران و تلاش بازیکنان بود. این تیم مثل بچه سرراهی می ماند که هیچکس به آن توجه نمی کند و با وجود اینکه بوشهر یک شهر ثروتمند است اما این تیم غرق در مشکلات است.

مدافع تیم فوتبال شاهین ادامه داد: هر کس می خواهد بیاید به تیم ما کمک کند نمی گذارند. مسئولان هم هیچ حمایتی نمی کنند. من از آقای رئیس جمهور که نشان داده اند ورزشی هستند می خواهم توجه بیشتری به این تیم داشته باشند. اگر شاهین را به مردم بدهند من حاضرم مجانی برای این تیم بازی کنم.