شرایط زمین بهتر بود در 90 دقیقه شاهین را می بردیم

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداوودی پس از قهرمانی استقلال در رقابتهای جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما بازی خوبی را مقابل شاهین به معرض نمایش گذاشتند و ما در هردو 15 دقیقه وقت های اضافی تیم برتر میدان بودیم.

وی در همین خصوص افزود: اگر شرایط زمین چمن ورزشگاه حافظیه بهتر بود در جریان 90 دقیقه شاهین را شکست می دادیم و کار به وقت های اضافه و ضربات پنالتی نمی کشید.

وی با تاکید بر اینکه با قهرمانی در جام حذفی به قولی که به هوادارانمان داده بودیم عمل کردیم، گفت: این قهرمانی عیدی کوچکی از طرف ما به هوادارانمان در آستانه سال نو بود.

دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشورساعت 15 روز پنجشنبه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که تیم فوتبال استقلال موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 1 شاهین را شکست دهد و قهرمان جام حذفی شود.