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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

میداودی پس از قهرمانی:

شرایط زمین بهتر بود در 90 دقیقه شاهین را می بردیم

شرایط زمین بهتر بود در 90 دقیقه شاهین را می بردیم

مهاجم تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه اگر شرایط زمین ورزشگاه حافظیه بهتر بود در 90 دقیقه شاهین را می بردیم، گفت: قهرمانی استقلال عیدی به هواداران این تیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد میداوودی پس از قهرمانی استقلال در رقابتهای جام حذفی ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما بازی خوبی را مقابل شاهین به معرض نمایش گذاشتند و ما در هردو 15 دقیقه وقت های اضافی تیم برتر میدان بودیم.

وی در همین خصوص افزود: اگر شرایط زمین چمن ورزشگاه حافظیه بهتر بود در جریان 90 دقیقه شاهین را شکست می دادیم و کار به وقت های اضافه و ضربات پنالتی نمی کشید.

وی با تاکید بر اینکه با قهرمانی در جام حذفی به قولی که به هوادارانمان داده بودیم عمل کردیم، گفت: این قهرمانی عیدی کوچکی از طرف ما به هوادارانمان در آستانه سال نو بود.

دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشورساعت 15 روز پنجشنبه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که تیم فوتبال استقلال موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 1 شاهین را شکست دهد و قهرمان جام حذفی شود.

کد مطلب 1560983

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