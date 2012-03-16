  1. استانها
  2. تهران
۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۶

قاسمی فرزاد خبر داد:

ساخت و سازهای غیرمجاز در تعطیلات نوروزی دماوند کنترل می شود

ساخت و سازهای غیرمجاز در تعطیلات نوروزی دماوند کنترل می شود

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند با تأکید بر کنترل و بارزسی منطقه برای ممانعت از ساخت و سازهای غیرمجاز در تعطیلات نوروزی، از جهاد کشاورزی، شهرداران و دهیاران شهرستان خواست تا نسبت به این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد در آخرین جلسه شورای اداری سال 90 شهرستان دماوند در سالن فرمانداری شهرستان که عصر پنج شنبه با حضور ائمه جمعه و تمامی مسئولان شهرستان در محل فرمانداری دماوند برگزار شد، افزود: تدابیر اتخاذ شده برای نوروز 91 در شهرستان دماوند، تأمین امنیت و نظم، تشدید نظارت بر قیمت و کنترل بازار در ایام نوروز، نظارت بر اماکن عمومی، رستورانها، فضاسازی شهرها خصوصا ورودی شهرها، نظارت در حوزه حمل و نقل، غبارروبی تمامی مساجد به خصوص مساجد بین راهی، بازرسی و نظارت بر مراکز مختلف بین راهی و ... است.

وی دیدار با خانواده های شهدا را خصوصا در ایام نوروز یک فریضه دینی دانست و به تمامی مسئولان شهرستان توصیه کرد تا دیدار خانواده های معزز شهدا را در سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و از دیدار یادگاران شهدا غافل نشوند.

رئیس شورای اداری شهرستان دماوند از تمامی دستگاهها خواست تا عملکرد سال 90 خود را به صورت مدون و مصور و به طور دقیق و مبسوط همراه با برنامه های سال 91 به فرمانداری ارائه دهند.

در این جلسه از مسئولان فعال در برگزاری نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح، قدردانی شده و با ارزیابی عملکرد تمامی دستگاه های شهرستان در ایام مبارک دهه فجر سال 90 به برترینها هدایایی اهدا شد.

کد مطلب 1560990

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها