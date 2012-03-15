حمید درخشان پس از نایب قهرمانی شاهین بوشهر در رقابتهای فوتبال جام حذفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در یک سال و نیم گذشته اتفاقات ناخوشایندی برای شاهین بوشهر افتاد و متاسفانه برخی مسئولان این استان نمی خواستند شاهین قهرمان شود. همین امروز هم خیلی ها نمی خواستند تیم ما قهرمان شود.

وی ادامه داد: شاهین بوشهر این پتانسیل را داشت که قهرمان جام حذفی شود اما متاسفانه در یک سال و نیم گذشته هیچگونه حمایتی از تیم ما نشد و تنها زحمات بازیکنان و حمایت تماشاگران بود که ما را به دیدار فینال جام حذفی رساند. با این حال اگر شرایط زمین حافظیه شیراز بهتر بود می توانستیم قهرمان شویم.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر خاطرنشان کرد: از عملکرد بازیکنانم در دیدار برابر استقلال راضی هستم . آنها زحمت خودشان را کشیدند اما در ضربات پنالتی به حریف باختند و نایب قهرمان شدند.

حمید درخشان در پایان گفت: تنها خواسته من از مسئولان شاهین بوشهر این است که از این تیم حمایت کنند تا بتوانیم به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنیم و در رقابتهای لیگ برتر نیز نتایج بهتری بگیریم.

دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشورساعت 15 امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که تیم فوتبال استقلال موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 1 شاهین را شکست دهد و قهرمان جام حذفی شود.