قم آماده میزبانی از زائران و مسافران نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در مراسم آغاز به کار ستاد تسهیلات زائران استان، از آمادگی قم برای میزبانی شایسته از زوار و مسافران نوروزی خبر داد و اظهار داشت: مدیران دستگاه های خدمات رسان در این ایام باید با آمادگی کامل و به صورت تمام وقت در خدمت زائران حرم مطهر کریمه اهل بیت و مسجد مقدس جمکران باشند.



وی با تاکید بر لزوم حضور جدی و مسئولانه مجموعه مدیران دستگاه های عضو ستاد تسهیلات زائران استان در ایام تعطیلات نوروز تصریح کرد: مدیران دستگاه های استان علاوه بر وظایف ساری و جاری، وظیفه مضاعف خدمت رسانی به زائران را نیز بر عهده دارند که خود افتخاری بزرگ و توفیق بسیار ارزشمندی محسوب می شود.



استاندار قم تشکیل ستاد تسهیلات زائران به منظور خدمت رسانی به مسافران را اقدامی ضروری توصیف کرد و افزود: قم در ایام خاص نظیر تعطیلات سال نو، میزبان خیل عظیمی از زوار و مسافران بوده و نوروز سال گذشته با حجم 15 میلیون مسافر ورودی، رتبه اول کشور را کسب کرد.



وی برنامه های پیش بینی شده برای ایام نوروز امسال را یادآور شد و با قدردانی از تلاش دستگاه های مسئول در زمینه خدمات رسانی به زوار اضافه کرد: مجموعه اقدامات و فعالیتهای خوبی برای این ایام از سوی ستاد تسهیلات در نظر گرفته شده و گزارش ارائه شده در این جلسه نیز حاکی از آمادگی مناسب دستگاه هاست.



ضرورت بالاترین سطح هماهنگی و تعامل بین اعضای ستاد تسهیلات



موسی پور با بیان اینکه در این ایام باید شاهد بالاترین سطح هماهنگی و تعامل بین اعضای ستاد باشیم، گفت: پذیرایی شایسته از میلیون ها زائر و مسافر نوروزی و حجم بالای نیازها و خدمات مورد نیاز آنان، هماهنگی در چنین سطحی را ضروری کرده است.



وی با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی به مسافران نوروزی گفت: اطلاع رسانی به مسافران و زائران، علاوه بر پایگاه های پیش بینی شده در مبادی ورودی شهر، در سایر نقاط ضروری از جمله حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران نیز انجام شود.



ساماندهی ترافیک محورهای خروجی و هسته مرکزی شهر قم



استاندار قم مباحث ترافیکی را از جمله نیازهای این ایام برشمرد و یادآور شد: پیش بینی ها و ساماندهی ترافیک محورهای خروجی و هسته مرکزی شهر در مقاطع مختلف تعطیلات از جمله زمان تحویل سال و روزهای اول و آخر تعطیلات، همچنین توجیه عوامل راهنمایی و رانندگی در بحث های ترافیکی از موضوعات مهمی هستند که باید مد نظر مسئولان کمیته مربوطه قرار گیرد.



وی استقرار و حضور پر رنگ عوامل و اکیپ های امداد و نجات در مراکز و محورهای حادثه خیز استان را ضروری دانست و افزود: در کنار استقرار نیروها و خدمات امکانات امداد و نجات جاده ای پلیس راه، هلال احمر و اروژانس باید امداد هوایی هر چه سریع تر در محورهای استان فعال شود.



برقراری نظم و امنیت به ویژه در پارک ها و بوستان های بزرگ شهر



حجت الاسلام موسی پور با اشاره به ضرورت تامین نظم و امنیت شهروندان و مسافران، تاکید کرد: در این ایام گشت های نظارتی و حضور محسوس ماموران نیروهای دستگاه های انتظامی امنیتی استان در محل های عمومی و مراکز تجمع مسافران به منظور برقراری نظم و امنیت به ویژه در پارک ها و بوستان های بزرگ شهر باید تقویت شود.



وی همچنین لزوم توجه به بهداشت اماکن عمومی و محل های عرضه مواد خوراکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اعمال نظارت ها و مراقبت های بهداشتی جدی و دائمی بر این گونه مراکز به عنوان محل های تاثیر گذار بر سلامت مردم باید مورد توجه کمیته بهداشت و درمان زیر مجموعه ستاد تسهیلات قرار گیرد.



نظارت بر مراکز اقامتی و محل های اسکان مسافران



استاندار قم با اشاره به اهمیت نظارت بر مراکز اقامتی و محل های اسکان استیجاری و شخصی مسافران، از آماده سازی و تجهیز 400 مدرسه و سالن ورزشی ، مجتمع های فرهنگی و امامزادگان استان برای اسکان نوروزی خبر داد و یادآور شد: باید بر کیفیت و نحوه سرویس دهی این مراکز توجه و نظارت کافی و مستمر از سوی اکیپ های ویژه پیش بینی شده، انجام شود.



لزوم پیش بینی فعالیت های فرهنگی در ایام نوروز



وی لزوم پیش بینی فعالیتهای فرهنگی در ایام نوروز را یاد آور شد و تصریح کرد: حضور میلیون ها زائر و مسافر در شهر مقدس قم به عنوان قلب فرهنگی کشور، ظرفیت بسیار ارزشمندی را ایجاد کرده و می طلبد که کارهای فرهنگی شایسته ای در این راستا صورت پذیرد.



موسی پور در ادامه با بیان این که برنامه ها و اقدامات فرهنگی باید به صورت محتوایی، متناسب با نیازهای زوار و مسافران و در قالب مضامین و پیام های فرهنگی جذاب و تاثیر گذار ارائه شود، گفت: کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات در این زمینه باید از توان و امکانات همه دستگاه های فرهنگی استان استفاده کند.



استمرار پاکسازی و زیباسازی قسمت‌های مختلف شهر



وی ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته بر استمرار پاکسازی و زیباسازی پارک ها، خیابان ها، اماکن اقامتی و سایر اماکن عمومی تاکید کرد و افزود: رنگ آمیزی و آراستگی منظر عمومی و تجهیز مبلمان شهری باید توسط تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری با جدیت ادامه یابد.



استاندار قم افزود: امیدوارم مجموعه این فعالیت ها و تلاش ها با جدیت و پشتکار تمام دستگاه ها پیگیری شده و ضمن فراهم کردن زمینه خدمات رسانی مناسب به زوار و مسافران، سفری خوش، ایمن و ماندگار برای زوار و مسافران این شهر رقم بزند.