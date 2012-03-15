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۲۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۰۸

علی فتح‌الله‌زاده:

می‌خواهیم در لیگ برتر هم قهرمان شویم/ باید بنشینیم و با مظلومی حرف بزنیم

می‌خواهیم در لیگ برتر هم قهرمان شویم/ باید بنشینیم و با مظلومی حرف بزنیم

مدیر عامل باشگاه استقلال پس از قهرمانی تیم فوتبال این باشگاه در جام حذفی گفت: از امروز هدف ما قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده عصر امروز پنجشنبه در پایان دیدار استقلال و شاهین ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران گفت: بازی خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. استقلال در ضربات پنالتی خوب عمل کرد و قهرمان شد. ضمن اینکه شاهین بوشهر هم خوب برابر ما ایستادگی کرد.

وی با بیان اینکه هدف این تیم کسب عنوان قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر هم هست در مورد جام گرفتن پرویز مظلومی و احتمال ماندن او در این تیم برای فصل آینده گفت: هنوز چیزی مشخص نیست و باید منتظر پایان فصل باشیم و بعد با آقای مظلومی بنشینیم و در مورد آینده صحبت کنیم.

دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشورساعت 15 امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد که تیم فوتبال استقلال موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 1 شاهین را شکست دهد و قهرمان جام حذفی شود.

 

کد مطلب 1560996

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