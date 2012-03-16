قرارداد 12 هزار میلیارد ریالی خط دو مترو تبریز امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این قرارداد به امضای شهردار تبریز و معاون هماهنگ‌ کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا رسید.

خط دوم مترو تبریز به عنوان طولانی‌ترین خط از خطوط چهارگانه مترو این شهر به طول 22 کیلومتر و 400 متر با پیش‌بینی 20 ایستگاه طراحی شده و برای اجرای آن در هفت سال برنامه ‌زمان ‌بندی شده ، 12 هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

افزایش سهم حمل و نقل ریلی تبریز در جابجایی مسافر، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، ارتقای سطح رفاه و آسایش مردم، اتصال شرقی‌ ترین نقطه شهر به غربی‌ترین نقطه تبریز و تحقق هدف سامانه حمل و نقل ترکیبی از جمله اهداف مورد نظر مدیریت شهری در اجرای این خط عنوان شده است.

شهردار تبریز در این مراسم گفت: امروز مدیریت شهری تبریز و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، برگ زرین دیگری را در دفتر خدمات‌رسانی به شهروندان به ثبت می‌رسانند.

علیرضا نوین، از خرید و ورود دستگاه حفاری تونل‌های خط دوم مترو به تبریز خبر داد و افزود: اقدامات لازم برای خرید دومین دستگاه حفاری نیز فراهم شده و پیش‌بینی می‌شود اجرای خط دوم سریع‌تر از خط اول انجام گیرد.