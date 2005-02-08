به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، واحد اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش تصريح كرده است : متوسط هزينه هر يك از نمايندگيهاي سياسي خارج از كشور حدود 647 هزار دلار بر اساس ارقام سال 1376 بوده كه اين رقم هر سال نيز افزايش يافته است درحالي كه براساس ملاحظات تمامي برنامههاي پنج ساله، تعداد نيروها و نمايندگيهاي غيرضروري در خارج از كشور بايد كاهش يابند.
اين گزارش مي افزايد: مطابق طرحي كه هم اكنون در كميسيونهاي تخصصي مجلس هفتم دنبال مي شود ، دولت بايد با تعديل نيروهاي انساني و كاهش ماموريتهاي دايمي و موقت و امكانات دولت در خارج از كشور تا حدود زيادي از اتلاف منابع جلوگيري كند و اين منابع را به آن بخش از فعاليتها و اقدامات سياست خارجي كه متضمن تأمين منافع ملي است، اختصاص دهد.
در اين گزارش همچنين با تاكيد بر اينكه نمايندگيهاي خارج از كشور بايد ضمن ايجاد تسهيلات براي معرفي و استقرار شركتهاي داخلي و محصولات آنها در خارج، به توسعه صادرات كمك كرده و منافع اقتصادي و ملي كشور خود را به پيش ببرند، آمده است : نابساماني در فعاليتهاي برون مرزي دولت در شكل تعدد غيرموجه ماموريتهاي خارجي و نيروهاي دولتي شاغل در خارج، نقش تاثيرگذاري بر افزايش هرج ومرج بوروكراتيك و اتلاف منابع انساني، مالي و بودجه اي كشور خواهد داشت.
دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش هاي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود نسبت به كلي گويي در بودجه 84 حوزه سياست خارجي انتقاد كرده و افزوده است : اين انتظار وجود دارد كه برنامه و بودجه سالانه كشور با دقت و صراحت بيشتري، ملاحظات و تجويزات خود را اعلام دارد و از اين طريق از فراهم شدن زمينه براي استفاده نادرست و بيقاعده دستگاهها از اعتبارات اعطايي جلوگيري نمايد.
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