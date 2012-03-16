نیاز فیروزکوه به 2200 مترمربع فضای جدید کتابخانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدحسن حسینی اظهار داشت: شهرستان فیروزکوه از سه کتابخانه عمومی "استاد امیری فیروزکوهی" و "حضرت ولیعصر (عج)" در فیروزکوه و "سلمان فارسی" در شهر "ارجمند" با مجموع زیربنای هزار و 165 متر مربع برخوردار است.

وی گفت: این کتابخانه ها در مجموع دارای گنجایش سالن مطالعه ای بالغ بر 196 صندلی بوده، از 9 دستگاه رایانه برخوردارند و 33 هزار و 909 عنوان کتاب در آنها یافت می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی فیروزکوه افزود: کل اعضای این کتابخانه ها یک هزار و 708 نفربوده و پنج هزار و 641 کتاب در طول هر ماه به اعضا امانت داده می شود و پنج کتابدار زن و مرد مسئولیت خدمات رسانی به اعضا را بر عهده دارند.

وی در بررسی مقایسه ای وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان با کل استان تهران، تصریح کرد: 27 صدم درصد کتابخانه ها، 2.1 درصد مساحت زیربناها، 1.2 درصد اعضا و 3.2 درصد نسخه های موجود کتاب استان در شهرستان فیروزکوه موجود است.

حسینی افزود: با توجه به نسبت 33 صدم درصدی جمعیت فیروزکوه به کل استان، تعداد عضو کتابخانه های عمومی این شهر چهار برابر میانگین استان است که رقمی قابل توجه بوده و همچنین از وضعیت نسبتا مطلوب چهار جلد کتاب به ازای هر نفر برخوردار است.

وی ادامه داد: کل کتابهای موجود شهرستان 165 هزار و 586 جلد است که 54 هزار نسخه آن در دانشگاه آزاد اسلامی، 33 هزار و 119 نسخه آن در مدارس، 23 هزار نسخه آن در کانونهای پرورش فکری کودکان و نوجوانان فیروزکوه و روستای "طرود"، 39 هزار و 817 نسخه آن در کتابخانه های نهاد و 15 هزار و 650 نسخه آن در مساجد سطح شهرستان موجود است.

توزیع سیب و پرتقال با قیمت مصوب در فیروزکوه آغاز شد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه از آغاز توزیع سیب و پرتقال شب عید با قیمت مصوب دولتی خبر داد.

عبدالله بطنی افزود: 90 تن سیب و پرتقال برای پاسخ به تقاضای میوه خانواده ها در ایام عید و تنظیم بازار شهرستان آماده توزیع شده است.

وی گفت: هر کیلوگرم سیب با قیمت یک هزار و 700 تومان و هر کیلوگرم پرتقال با قیمت یک هزار و 200 تومان در میادین "سپاه"، "راه آهن" و شهرک "حضرت ولیعصر (عج)" توزیع می شود که به تناوب از سردخانه های "جابان" شهرستان دماوند به بازار شهرستان تزریق می شود.

بطنی با بیان اینکه توزیع میوه تا 29 اسفند ماه ادامه خواهد یافت، ادامه داد: با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات انجام شده، هیچ گونه دغدغه ای بابت تهیه میوه در عید نوروز وجود نخواهد داشت.

پایگاه امداد جاده ای در "سرانزا" فیروزکوه استقرار یافت

معاون عمرانی فرماندار فیروزکوه از استقرار پایگاه امداد و نجات جاده ای در منطقه سرانزا و تجهیز آن خبر داد.

هوشنگ نیکزاد افزود: با هدف پوشش کامل حوادث جاده ای و بهبود خدمات رسانی به رانندگان و مسافران، مرکز امداد جاده ای جمعیت هلال احمر در سرانزا واقع در 10 کیلومتری جاده فیروزکوه - سمنان استقرار یافت و این مرکز مجهز به آمبولانس، کانکس اسکان و یک دستگاه ست نجات است که در ایام نوروز چادر اسکان و چادر نماز نیز در کنار آن برپا می شود.

وی تصریح کرد: عوامل حاضر در این پایگاه، مسئولیت امداد رسانی و پوشش حوادث جاده ای حوزه استحفاظی شهرستان از گردنه "بشم" تا شهر فیروزکوه را بر عهده خواهند داشت.

افزایش 10 درصدی مبارزه با بیماریهای انگلی دامی در دماوند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند از افزایش 10 درصدی مبارزه با بیماریهای انگلی دامی در سطح مناطق مختلف شهرستان دماوند خبر داد.

حمیدرضا خلیلی اظهار داشت: این میزان مبارزه با بیماریها یکی از توفیقات جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در سال 90 بود.

وی ادامه داد: مسئول و مجموعه خدوم شبکه دامپزشکی شهرستان دماوند به عنوان یکی از ادارات زیرمجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند برای نیل به اهداف بهداشتی تلاشی وافر داشته و دارند.

خلیلی اضافه کرد: در سال جاری و در راستای حفظ سلامت دامهای سطح شهرستان به عنوان یکی از منابع غذایی مردم، 25 میلیون و 658 هزار و 557 دز واکسن در سطح دامداریهای دماوند و همچنین عشایر توزیع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دماوند بیان داشت: همچنین برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان، یکهزار و 103 مراقبت از مراکز تولید و نگهداری طیور سطح شهرستان صورت گرفت.

وی افزود: این اداره در بخش مبارزه با بیماریهای دامی، عملیات واکسیناسیون تست "سل" و "بروسلوز" را به میزان 544 هزار و 789 افزایش داده است.

خلیلی در قیاسی بین این عملیات واکسیناسیون در سال‏های 89 و 90 گفت: این عملیات واکسیناسیون در مقایسه با میزان مشابه سال 89 افزایشی پنج‏ درصدی را نشان می‏ دهد.