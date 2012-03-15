به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران، سرپرستان روزنامه‌های سراسری، نمایندگان و خبرنگاران نشریات محلی استان سمنان و اصحاب رسانه شهرستان شاهرود در طوماری که پنج شنبه منتشر شد از عملکرد عباس اعتماد مسئول کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود تقدیر کردند.

در قسمتی از این طومار خطاب به مهدی بندرآبادی معاون استاندار سمنان و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان‌های شاهرود و میامی آمده است: "اینک که انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نهایت شکوه و حضور با عظمت، خیره کننده و حماسی مردم غیور و ولایتمدارمان در شهرستان‌های شاهرود و میامی برگزار و افتخار و برگ زرین دیگری بر کارنامه افتخارات این ملت غرور آفرین و سرافراز افزوده گردید، بر خود فرض می‌دانیم از زحمات و تلاش‌های ارزنده و شبانه روزی کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات این شهرستان که با جدیت تمام و بی‌ وقفه در جهت برگزاری انتخابات با شکوه و در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، تقدیر و تشکر نماییم ."

اصحاب رسانه استان سمنان در قسمتی دیگر از این طومار خطاب به فرماندار شاهرود آورده‌اند: "افزایش قابل توجه مشارکت سیاسی مردم در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم سازی‌های کشور در همه انتخابات برگزار شده در دولت‌های خدمتگزار نهم و دهم بخش مهمی از سیاست‌ها و برنامه‌های عدالت خواهانه دولت خدمتگزار بوده است که بحمدا... تاکنون با تلاش عزیزانی متعهد، متخصص و مومن همچون اعضای کمیته اطلاع‌رسانی انتخابات شهرستان شاهرود، به لطف خداوند و در پی کسب تجارب ارزشمند و بی‌طرفانه انتخابات متعدد سال‌های قبل به نحو شایسته و مطلوب محقق شده است."

در پایان این طومار توفیق روز افزون و بیش از پیش کارکنان فرمانداری شاهرود در استمرار خدمت به خوب‌ترین مردم، از درگاه پروردگار قادر متعال خواسته شده است.