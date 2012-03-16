قدس میراث مشترک همه بشریت از پیشینیان تاکنون است

فیروز میتی بوروالا در حاشیه مراسم استقبال از این کاروان در دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاروان آسیایی الی بیت المقدس متشکل از آزادی خواهانی از کشورهای سه قاره بزرگ آسیا، اروپا و آفریقا که مسیحی، یهودی، هندو، مسلمان و پیرو سایر ادیان هستند، تشکیل شده است.

وی گفت: فلسطین کشوری مهم برای جهان اسلام است و مردم دنیا باید مقاومت کنند تا بیت‌ المقدس مقاوم بماند.

وی افزود: بیت ‌المقدس به عنوان کانون و قلب اسلام نباید به فراموشی سپرده شود و مردم باید همواره برای نجات آن تلاش کنند.

رئیس کاروان آسیایی الی بیت المقدس بیان داشت: پایان اشغال قدس، رها شدن بشریت از مناقشات جهانی است که صهیونیستها به راه انداخته اند.

وی گفت: این کاروان پس از گذر از ایران، سوریه و مصر در انتهای سفر خود وارد فلسطین و بیت المقدس خواهد شد.

وی افزود: این کاروان می خواهد اشغالگری فلسطین و بیت المقدس هر چه زودتر به پایان برسد و فلسطینیان به حقوق مسلم خود که داشتن دولتی مستقل و کشوری به نام فلسطین است برسند.